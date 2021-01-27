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    • Ekonomi
    • 27.01.2021 14:09
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    • 27.01.2021 14:09
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    sonunda açıkladı! İlkokul mezunları yalnızca 3 saat çalışarak ayda 1500 TL kazanacak! İşte yöntemi...

    İlkokul mezunları sadece 3 saat çalışarak ayda 1500 TL kazanacak! Konutta para kazanarak aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen ev kadınları ’un “evde ambalajlama” projesi sayesinde hem aile ekonomisine kem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Ev kadınları, gün içerisinde kendiler tanımladıkları saat aralıklarında, nikah şekeri, nebat çayı ambalajlama, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu paketleme, poşet katlama gibi işler yaparak konut ekonomisine katkı sağlıyor. Peki, İŞKUR evde paketleme başvurusu için yapılması gerekenler nelerdir? İşte haberimizin detayları…

    takvim.com.tr
    İlkokul mezunları yalnızca 3 saat çalışarak ayda 1500 TL kazanacak!

    İŞKUR her geçen gün kadınların iş hayatlarında yer alması için yeni projeler oluşturuyor. Pandemi sürecine girilmesi ile birlikte iş imkanları artık evde oluşturulmaya başlanıyor. İŞKUR evde paketleme başvurusu için yapılması gerekenler nelerdir? Kadınların evde kendi belirledikleri saat aralıklarında günde 3-4 saat çalışarak aile bütçesine 1500 TL'ye kadar bir katkı sağlama imkanı buluyor. İŞKUR'un milyonlarca ev kadını için başlattığı bu proje sayesinde hem aile ekonomileri katkı görecek. Bunun yanında kadınların çalışma hayatına kazandırılması sağlanmış olacak. Ev kadınları, evde, nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama gibi işler yaparak iş başı para kanacak. Peki, İŞKUR'un bu iş başvuruları için neler isteniyor.

    İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.

    Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri meslek danışmmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.



    Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak.

    İŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR tarafından sunulan bu imkandan yararlanmak isteyen kadınlar, kuruma giderek iş ve meslek danışmanları aracılığıyla kayıt yaptırarak, sisteme kaydedilecek.

    Kadınların eğitim sertifika ve belgeleri dikkate alınarak, evde yapmalarına uygun olan işler, SMS'le iletilecek.

        KADINLAR AYLIK NE KADAR KAZANACAK?

        Söz konusu proje kapsamında ev kadınları, nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama, cetvel seti hazırlama, küpe arkası takma, takı tasarımı, tırnak kutulama, mandal montajı, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma, gibi işler yapacak. Günlük ortalama 3-4 saat çalışmayla, 600 ile 800 lira arasında gelir elde edilebilecek.

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        Haberler Ekonomi İŞKUR sonunda açıkladı! İlkokul mezunları yalnızca 3 saat çalışarak ayda 1500 TL kazanacak! İşte yöntemi...