15 MİLYONA SOSYAL KORUMA

Hükümet, bu yıl da geliri olmayan, yaşlı, engelli, dul ve yetimler başta olmak üzere sosyal koruma alanları ve istihdam teşviklerini güçlendirdi. Sosyal harcamalar ve istihdam için bu yıl öngörülen bütçe 116.6 milyar lira oldu. Sosyal koruma kapsamında emekli, yaşlı, dul, yetim, engelli, malul maaşı alan kişi sayısı 15 milyona yaklaştı.