TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce, bu yıl hizmete açılması beklenen Ankara- Sivas YHT hattına 2 milyar 50 milyon lira harcama yapılması planlanıyor. Hat ile 2 il arasındaki seyahat süresi 2 saate düşecek.
AKKUYU HAREKETLİ
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu'da çalışmalar sürüyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sergei Butskikh, bu yıl her dört ünitede de santral güvenliğini ön plana çıkaracak önemli montaj ve beton çalışmalarının yapılacağını anlattı.
15 MİLYONA SOSYAL KORUMA
Hükümet, bu yıl da geliri olmayan, yaşlı, engelli, dul ve yetimler başta olmak üzere sosyal koruma alanları ve istihdam teşviklerini güçlendirdi. Sosyal harcamalar ve istihdam için bu yıl öngörülen bütçe 116.6 milyar lira oldu. Sosyal koruma kapsamında emekli, yaşlı, dul, yetim, engelli, malul maaşı alan kişi sayısı 15 milyona yaklaştı.