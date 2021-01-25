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    - 2 saate inecek (Ekonomi Haberleri)

    ’nce, bu yıl hizmete açılması beklenen - YHT hattına 2 milyar 50 milyon lira harcama yapılması planlanıyor. Hat ile 2 il arasındaki seyahat süresi 2 saate düşecek.

    Ankara-Sivas 2 saate inecek

    TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce, bu yıl hizmete açılması beklenen Ankara- Sivas YHT hattına 2 milyar 50 milyon lira harcama yapılması planlanıyor. Hat ile 2 il arasındaki seyahat süresi 2 saate düşecek.

    AKKUYU HAREKETLİ
    Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu'da çalışmalar sürüyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sergei Butskikh, bu yıl her dört ünitede de santral güvenliğini ön plana çıkaracak önemli montaj ve beton çalışmalarının yapılacağını anlattı.

    15 MİLYONA SOSYAL KORUMA
    Hükümet, bu yıl da geliri olmayan, yaşlı, engelli, dul ve yetimler başta olmak üzere sosyal koruma alanları ve istihdam teşviklerini güçlendirdi. Sosyal harcamalar ve istihdam için bu yıl öngörülen bütçe 116.6 milyar lira oldu. Sosyal koruma kapsamında emekli, yaşlı, dul, yetim, engelli, malul maaşı alan kişi sayısı 15 milyona yaklaştı.

        BAGAJ KAPAĞI ARIZALI ARAÇ DEĞİŞTİRİLECEK
        Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin bir tüketicinin otomobilinin bagaj kapağı açma butonundaki arıza nedeniyle verdiği 'aracın ayıpsız benzeriyle değiştirilmesi' kararını onadı. "Eşyaların araç içine konması güvenliği tehlikeye atar, aracın işlevselliğini yok eder" denildi.

        FAİZSİZ KONUTA YASAL DÜZENLEME
        Faizsiz konut edinme ile ilgili AK Parti önemli bir adım atıyor. Devlet güvencesinin olmaması, bu işi yapan şirketlerde sermaye şartı aranmamasının vatandaşların mağduriyetine yol açacağını düşünen AK Parti, sistemi yasa kapsamına almak için kanun teklifi hazırlıyor. Teklif ile, bu işi yapan şirketlere öncelikli olarak 'sermaye şartı' getirilecek.
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        Haberler Ekonomi Ankara-Sivas 2 saate inecek (Ekonomi Haberleri)