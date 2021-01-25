25 Ocak Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa Enerji
|10,24
|9,32
|9,87
|Verusa Holding
|57,95
|53,30
|8,72
|Çimsa
|24,42
|22,50
|8,53
|Karsan Otomotiv
|5,11
|4,73
|8,03
|Deva Holding
|28,16
|26,26
|7,24
|Alkim Kimya
|20,98
|19,84
|5,75
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,46
|21,24
|5,74
|Alarko GMYO
|27,32
|26,16
|4,43
|İhlas Gayrimenkul
|1,54
|1,48
|4,05
|Aksa
|15,09
|14,58
|3,50
|Eczacıbaşı İlaç
|8,01
|7,74
|3,49
|Net Holding
|4,22
|4,08
|3,43
|Enerjisa Enerji
|12,88
|12,47
|3,29
|Bursa Çimento
|12,35
|11,97
|3,17
|Kartonsan
|80,35
|77,90
|3,15
|Koza Altın
|117,90
|114,40
|3,06
|Selçuk Ecza Deposu
|13,29
|12,90
|3,02
|Kerevitaş Gıda
|6,72
|6,54
|2,75
|Petkim
|5,26
|5,12
|2,73
|Doğuş Otomotiv
|33,36
|32,50
|2,65
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Migros Ticaret
|45,86
|47,66
|-3,78
|Pegasus
|72,90
|74,90
|-2,67
|Halk GMYO
|4,14
|4,24
|-2,36
|TAV Havalimanları
|23,40
|23,94
|-2,26
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,05
|3,11
|-1,93
|Kardemir (D)
|6,79
|6,92
|-1,88
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,00
|2,03
|-1,48
|Garanti Bankası
|9,62
|9,76
|-1,43
|İş Bankası (C)
|6,57
|6,66
|-1,35
|Aygaz
|18,32
|18,56
|-1,29
|Akbank
|6,64
|6,72
|-1,19
|Tüpraş
|105,60
|106,80
|-1,12
|Coca Cola İçecek
|81,35
|82,15
|-0,97
|Ege Gübre
|230,10
|232,20
|-0,90
|Vakıflar Bankası
|4,52
|4,56
|-0,88
|Ülker Bisküvi
|23,54
|23,74
|-0,84
|ASELSAN
|18,24
|18,39
|-0,82
|İş Yatırım Menkul Değerler
|18,38
|18,53
|-0,81
|Emlak Konut GMYO
|2,47
|2,49
|-0,80
|Şişe Cam
|7,75
|7,81
|
-0,77