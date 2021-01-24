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    TESK Başkanı Başkan ile görüşerek esnafın sorunlarını aktardı

    TESK Başkanı , Cumhurbaşkanı ile görüşerek esnafın sorunlarını aktardı. Palandöken, talepleri şöyle anlattı: "İşleri ve/ veya işletmesi zarar görenlerin kredi taksitleri bir yıl süre ile faizsiz ertelenmeli ve en az 1 yıl ödemesiz faizsiz kredi desteği sağlanmalıdır."

    Esnaf derdini anlattı

    TESK Başkanı , Cumhurbaşkanı ile görüşerek esnafın sorunlarını aktardı. Palandöken, talepleri şöyle anlattı: "İşleri ve/ veya işletmesi zarar görenlerin kredi taksitleri bir yıl süre ile faizsiz ertelenmeli ve en az 1 yıl ödemesiz faizsiz kredi desteği sağlanmalıdır. Nakit ve kira desteği kapsamı genişletilmelidir. Prim ödemeleri ile vergi, elektrik, su, doğalgaz fatura bedelleri bir yıl süre ile faizsiz ertelenmelidir. Kısıtlanan işyerleri kodu şartıyla açılmalıdır. Ticari araçlar için indirimli akaryakıt imkanı sağlanmalıdır. Prim borcu olanların sağlıktan yararlanması uzatılmalıdır."

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    Haberler Ekonomi TESK Başkanı Bendevi Palandöken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek esnafın sorunlarını aktardı