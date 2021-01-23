Staj sigortası ile anneye emeklilik

Staj sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuran yüzlerce anneye emeklilik kapısı açtı. Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor. Öğrenciliğinde staj sigortası yaptıran kadınlar, normal sigortalı çalışmaya başlamadan önce doğan çocukları için de doğum borçlanmasına gidebiliyor. Mevcut sistemde staj başlangıcı ve geçen süreler emeklilik hesabında dikkate alınmıyor. Ancak doğum borçlanması yapılırken bu süreler büyük önem taşıyor. Ev sigortası yaptıran kadınların sayısı da 300 bini geçti. (HAZAL ATEŞ)
TATİLE YATIRIM
Kalabalıktan uzak tatil yapmak isteyenler mavi turlara talebi artırdı. Yaz tatili için erken rezervasyonların hareketlendiğini anlatan Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, "Şimdiden Temmuz ile Eylül arası için alınan ön rezervasyonlar yüzde 60 civarında. 2018 ve 2019 yılında yakaladığımız yüzde 100 doluluk oranlarına ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. Mavi tur düzenleyen yatlarda kaptanlık yapan Süleyman Ertürk de "1 hafta ile 10 gün arasında tur isteyenlere standart olarak 5 bin ile 50 bin euro arasında fiyat veriliyor" dedi.
40 MİLYARLIK PAKET
VAKIFBANK, imalat, ihracat ve ithal ikame amaçlı ürün üretmek amacıyla yatırım yapacak olan firmalara kredi paketi oluşturdu. Sektörde bir ilk olarak, 'TCMB politika faiz oranına endeksli' şekilde kullandırılacak 'Çıpa Kredisi' faiz oranı, faiz oranına bağlı olarak aşağı yönlü değişecek. Ayrıca kredi vadesi boyunca yukarı yönlü bir faiz artışı olmayacak. Sektörde bir ilki gerçekleştirdiklerini anlatan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, firmalarıın ihtiyaçlarına göre 1 yıla kadar ödemesiz olabileceğini söyledi.
İLAÇ FİRMALARINA REKABET CEZASI
Rekabet Kurumu'nun ilaç firmaları Novartis ve Roche hakkında yürüttüğü 'anlaşmalı fiyat artışı' soruşturması tamamlandı. Kurumdan yapılan açıklamada, "Novartis'e 165 milyon 464 bin lira, Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.'ye 112 milyon 972 bin lira idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. İdari para cezası verilmesine oy birliği ile gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara idare mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir" denildi. Biletix ile ilgili ise soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verildi.