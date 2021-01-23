Staj sigortası ile anneye emeklilik





40 MİLYARLIK PAKET

VAKIFBANK, imalat, ihracat ve ithal ikame amaçlı ürün üretmek amacıyla yatırım yapacak olan firmalara kredi paketi oluşturdu. Sektörde bir ilk olarak, 'TCMB politika faiz oranına endeksli' şekilde kullandırılacak 'Çıpa Kredisi' faiz oranı, faiz oranına bağlı olarak aşağı yönlü değişecek. Ayrıca kredi vadesi boyunca yukarı yönlü bir faiz artışı olmayacak. Sektörde bir ilki gerçekleştirdiklerini anlatan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, firmalarıın ihtiyaçlarına göre 1 yıla kadar ödemesiz olabileceğini söyledi.



İLAÇ FİRMALARINA REKABET CEZASI

Rekabet Kurumu'nun ilaç firmaları Novartis ve Roche hakkında yürüttüğü 'anlaşmalı fiyat artışı' soruşturması tamamlandı. Kurumdan yapılan açıklamada, "Novartis'e 165 milyon 464 bin lira, Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.'ye 112 milyon 972 bin lira idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. İdari para cezası verilmesine oy birliği ile gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara idare mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir" denildi. Biletix ile ilgili ise soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verildi.

