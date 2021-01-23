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SIFIR ARAÇ ALIRKEN DİKKAT!

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, son günlerde sıfır araçlarda 'değişen ve boyalı parça' şikayetlerinin arttığını belirterek, tüketicilere aldıkları araçları ekspertize götürmeleri uyarısında bulundu.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, son zamanlarda ikinci el otomobile olan talebin arttığını, ancak tüketicilerin ikinci el araç alırken belli sorunlar yaşadığını dile getirdi.

Tüketicilerin ikinci el otomobil almadan önce sanayide ustaya veya ekspertize götürdüğünü ya da bir sözleşme yapıldığını aktaran Şahin, sonrasında boyalı ya da değişen parçalardan haberi olmayan alıcıların birçok sorun yaşayabildiğine dikkati çekti.

Kilometrelerin düşürülmesi ve kazalı araçların satılması gibi sorunların da yaşandığını anımsatan Şahin, "Artık öyle bir noktaya geldik ki tüketiciler sadece ikinci elde değil sıfır araçlarda da sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu yüzden tüketicilere sıfır araç alırken bile ekspertize götürmelerini ve buradan rapor almalarını tavsiye ediyoruz. Yani tüketici ekspertiz raporu almadan sıfır araç almasın diyoruz" ifadelerini kullandı.