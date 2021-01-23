Sıfır araç ve ikinci el araç fiyatları internette en çok merak edilen konulardan birisi. Araç almak isteyenler uygun fiyatlı otomobil fiyatlarını öğrenmek istiyor. 2021 yılında da sıfır araç piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Birçok firma yeni yıl nedeniyle kampanya yaparken araç fiyat listeleri de güncellenmiş oldu. Fransız otomobil markası Renault 2021 sıfır araç fiyat listesi belli oldu. Clio, Symbol, Megane, Kadjar, Talisman gibi modellerin araç fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
RENAULT 2021 YILI OCAK AYI FİYAT LİSTESİ
İşte Renault'un 2021 Ocak ayı sıfır araba modellerinin güncel fiyat listesi;
2020 model Renault Clio yeni fiyat listesi
- Joy 1.0 SCe 72 bg: 152.900 TL
- Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 185.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 85 bg: 209.900 TL
- Touch 1.0 TCe 100 bg: 179.900 TL
- Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 195.900 TL
- Touch 1.3 TCe EDC 130 bg: 211.900 TL
- Touch 1.5 Blue dCi 115 bg: 219.900 TL
- Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 211.900 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 130 bg: 227.900 TL
- Icon 1.5 Blue dCi 115 bg: 288.900 TL
2020 model Renault Clio Sport Tourer yeni fiyat listesi
- Joy 0.9 TCe 90 bg: 140.900 TL
2020 model Renault Symbol yeni fiyat listesi
- Joy 0.9 TCe 90 bg: 145.900 TL
- Joy 1.0 TCe ECO 100 bg: 159.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 95 bg: 195.900 TL