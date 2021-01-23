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    • 23.01.2021 12:49
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    140 bin TL'ye de var! Renault 2021 Ocak ayı fiyat listesi! Clio, Symbol, Megane, Kadjar, Talisman ...

    2021 yılında araç fiyat listeleri güncellendi. Sıfır araç almak isteyenler için 2021 model araç kampanyaları satışa çıkıyor. Renault markası da 2021 yılı için araç fiyatlarının güncel listesini yayınladı. Fransız otomotiv devinin Türkiye için yayınladığı araç listesinde Clio, Symbol, Megane, Kadjar, Talisman gibi araçların fiyatları belli oldu. İşte 2021 Ocak ayı güncel Renault fiyat listesi...

    takvim.com.tr
    Renault 2021 Ocak ayı fiyat listesi! Clio, Symbol, Megane, Kadjar, Talisman Renault sıfır araç fiyatları...

    Sıfır araç ve ikinci el araç fiyatları internette en çok merak edilen konulardan birisi. Araç almak isteyenler uygun fiyatlı otomobil fiyatlarını öğrenmek istiyor. 2021 yılında da sıfır araç piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Birçok firma yeni yıl nedeniyle kampanya yaparken araç fiyat listeleri de güncellenmiş oldu. Fransız otomobil markası Renault 2021 sıfır araç fiyat listesi belli oldu. Clio, Symbol, Megane, Kadjar, Talisman gibi modellerin araç fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

    RENAULT 2021 YILI OCAK AYI FİYAT LİSTESİ

    İşte Renault'un 2021 Ocak ayı sıfır araba modellerinin güncel fiyat listesi;

    2020 model Renault Clio yeni fiyat listesi

    - Joy 1.0 SCe 72 bg: 152.900 TL
    - Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 185.900 TL
    - Joy 1.5 Blue dCi 85 bg: 209.900 TL
    - Touch 1.0 TCe 100 bg: 179.900 TL
    - Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 195.900 TL
    - Touch 1.3 TCe EDC 130 bg: 211.900 TL
    - Touch 1.5 Blue dCi 115 bg: 219.900 TL
    - Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 211.900 TL
    - Icon 1.3 TCe EDC 130 bg: 227.900 TL
    - Icon 1.5 Blue dCi 115 bg: 288.900 TL

    2020 model Renault Clio Sport Tourer yeni fiyat listesi

    - Joy 0.9 TCe 90 bg: 140.900 TL

    2020 model Renault Symbol yeni fiyat listesi

    - Joy 0.9 TCe 90 bg: 145.900 TL
    - Joy 1.0 TCe ECO 100 bg: 159.900 TL
    - Joy 1.5 Blue dCi 95 bg: 195.900 TL

        2020 model Renault Megane Sedan yeni fiyat listesi

        -Joy 1.3 TCe 140 bg: 202.900 ₺
        - Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 288.900 ₺
        - Joy 1.5 Blue dCi 115 bg: 281.900 ₺
        - Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 305.900 ₺
        - Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 301.900 ₺
        - Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 319.900 ₺
        - Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 316.900 ₺
        - Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 356.900 ₺

        2020 model Renault Kadjar yeni fiyat listesi

        - Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg: 378.900 TL

        2020 model Renault Talisman yeni fiyat listesi

        - Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 465.900 TL

        SIFIR ARAÇ ALIRKEN DİKKAT!

        Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, son günlerde sıfır araçlarda 'değişen ve boyalı parça' şikayetlerinin arttığını belirterek, tüketicilere aldıkları araçları ekspertize götürmeleri uyarısında bulundu.
        Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, son zamanlarda ikinci el otomobile olan talebin arttığını, ancak tüketicilerin ikinci el araç alırken belli sorunlar yaşadığını dile getirdi.

        Tüketicilerin ikinci el otomobil almadan önce sanayide ustaya veya ekspertize götürdüğünü ya da bir sözleşme yapıldığını aktaran Şahin, sonrasında boyalı ya da değişen parçalardan haberi olmayan alıcıların birçok sorun yaşayabildiğine dikkati çekti.

        Kilometrelerin düşürülmesi ve kazalı araçların satılması gibi sorunların da yaşandığını anımsatan Şahin, "Artık öyle bir noktaya geldik ki tüketiciler sadece ikinci elde değil sıfır araçlarda da sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu yüzden tüketicilere sıfır araç alırken bile ekspertize götürmelerini ve buradan rapor almalarını tavsiye ediyoruz. Yani tüketici ekspertiz raporu almadan sıfır araç almasın diyoruz" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Ekonomi 140 bin TL'ye de var! Renault 2021 Ocak ayı fiyat listesi! Clio, Symbol, Megane, Kadjar, Talisman Renault sıfır araç fiyatları...