Şu andan itibaren hesaplara yatmaya başladı: Emeklilere 2.419 TL! İşte buna müjde denir!

Emekli olan her vatandaş için 2.419 TL ödeme.. 2021 yılı zamlı emekli maaşları yatmaya başlamıştır. SSK emeklileri için %8,36 oranın da zamanlı bir şekilde maaşlarını almaya başladı. Önümüzde ki haftalar içerisinde Bağ-Kur emeklileri alacak. Ödemeler, 26 Ocak'ta tamamlanacak. Bağ-Kur emeklileri de önümüzdeki hafta, yani 25-28 Ocak tarihlerinde yüzde 8.36 zamlı maaşlarını ceplerine koyacak. Memur emeklileri ise bu ay ki maaşlarını artış yansıtılmadan aldı. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...