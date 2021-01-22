Şu andan itibaren hesaplara yatmaya başladı: Emeklilere 2.419 TL! İşte buna müjde denir!

Emekli olan her vatandaş için 2.419 TL ödeme.. 2021 yılı zamlı emekli maaşları yatmaya başlamıştır. SSK emeklileri için %8,36 oranın da zamanlı bir şekilde maaşlarını almaya başladı. Önümüzde ki haftalar içerisinde Bağ-Kur emeklileri alacak. Ödemeler, 26 Ocak'ta tamamlanacak. Bağ-Kur emeklileri de önümüzdeki hafta, yani 25-28 Ocak tarihlerinde yüzde 8.36 zamlı maaşlarını ceplerine koyacak. Memur emeklileri ise bu ay ki maaşlarını artış yansıtılmadan aldı. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Emekliler zamlı Ocak maaşlarına kavuşuyor
Yaklaşık 13 milyon emekliden SSK'lılar yüzde 8.36 zammın yansıtıldığı maaşlarını önceki gün almaya başladı.
İKİ ARTIŞ BİRDEN
Ödemeler, 26 Ocak'ta tamamlanacak. Bağ-Kur emeklileri de önümüzdeki hafta, yani 25-28 Ocak tarihlerinde yüzde 8.36 zamlı maaşlarını ceplerine koyacak. Memur emeklileri ise bu ay ki maaşlarını artış yansıtılmadan aldı.
Yüzde 7.33 artışla oluşan zam farkı önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılacak.
Bunun için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklaması bekleniyor.