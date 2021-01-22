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    • Ekonomi
    • 22.01.2021 09:25
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    • 22.01.2021 09:26
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    Şu andan itibaren hesaplara yatmaya başladı: Emeklilere 2.419 TL! İşte buna müjde denir!

    Şu andan itibaren hesaplara yatmaya başladı: Emekliler için 2.419 TL.... zamlı emekli maaşları yatmaya başlamıştır. emeklileri için %8,36 oranın da zamanlı bir şekilde maaşlarını almaya başladı. Yaklaşık 13 milyon emekliden SSK'lılar yüzde 8.36 zammın yansıtıldığı maaşlarını önceki gün almaya başladı. Önümüzde ki haftalar içerisinde emeklileri alacak. olan emeklilerimiz ise zam farkı için tarih beklemektedir. Emeklilerin son zamanlarda almış olduğu zamlar ile ilgili bir takım farklılıklar olabilmektedir. Kişilerin emekli oldukları kurum, eğitim seviyeleri ve derece kademeleri bu noktada önem arz etmektedir. Bu durumda vatandaşlar farklı tarihlerde ve miktarlarda zam almakta ve hesaplarına yatırılmaktadır.

    Emeklilere 2.419 TL! İşte buna müjde denir!

    Emekli olan her vatandaş için 2.419 TL ödeme.. 2021 yılı zamlı emekli maaşları yatmaya başlamıştır. SSK emeklileri için %8,36 oranın da zamanlı bir şekilde maaşlarını almaya başladı. Önümüzde ki haftalar içerisinde Bağ-Kur emeklileri alacak. Ödemeler, 26 Ocak'ta tamamlanacak. Bağ-Kur emeklileri de önümüzdeki hafta, yani 25-28 Ocak tarihlerinde yüzde 8.36 zamlı maaşlarını ceplerine koyacak. Memur emeklileri ise bu ay ki maaşlarını artış yansıtılmadan aldı. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    Emekliler zamlı Ocak maaşlarına kavuşuyor

    Yaklaşık 13 milyon emekliden SSK'lılar yüzde 8.36 zammın yansıtıldığı maaşlarını önceki gün almaya başladı.

    İKİ ARTIŞ BİRDEN

    Ödemeler, 26 Ocak'ta tamamlanacak. Bağ-Kur emeklileri de önümüzdeki hafta, yani 25-28 Ocak tarihlerinde yüzde 8.36 zamlı maaşlarını ceplerine koyacak. Memur emeklileri ise bu ay ki maaşlarını artış yansıtılmadan aldı.

    Yüzde 7.33 artışla oluşan zam farkı önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılacak.

    Bunun için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklaması bekleniyor.

        SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarının yüzde 8.36 artırılmış halini ve bu yeni maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemeyi görebiliyor.

        Örneğin; net maaşı 3 bin lira olan bir emekli, bunun yüzde 4'ü kadar ek ödeme alıyordu.

        Şimdi yeni maaşı olan 3 bin 250 lira üzerinden ek ödemesini cebine koyacak. Emeklinin hesabına 3 bin 120 lira yerine 3 bin 380 lira yatırılacak

        Tam Olarak Bir Müjde

        2419 TL ödeme ile birlikte 2021 yılı zamlı emekli aylıkları yatmaya başlamış bulunmaktadır. SSK emeklileri ile ilgili yapılan açıklamada %8,36 oranın da zamlı bir şekilde maaşlar hesaplara aktarılmaya başladı. Önümüzde ki haftalar içerisinde ise gene aynı şekilde bilindiği üzere Bağ-Kur emeklileri paralarını hesaplarına alacak. Memur olan emeklilerimiz ise zam farkı için tarih beklemektedir.

        Emekli olmayı bekleyen binlerce Bağ-Kur'luya müjdeli haber

        Yapılandırma yasası binlerce Bağ-Kur'luya emeklilik yolu açtı.

        Emeklilik için daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma ile daha az ödeyerek canlandırabilecek.

        Böylece Bağ-Kur'lular, bu sürelerin tamamını emeklilik hesaplarında kullanabilecek.

        Normalde durdurulan hizmet süreleri güncel prim tutarından ihya edilirken, yapılandırmada borcun doğduğu tarihteki anapara ile o tarihten bu yana hesaplanan enflasyon farkı istenecek.

        İhya ödemelerinde enflasyon farkında herhangi bir indirim uygulanmayacak.

            ÖDEMEYE DİKKAT!

            İhya işlemi için başvurularda sona yaklaşıldı.

            Fırsattan yararlanmak için son başvuru tarihi 1 Şubat.

            Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak.

            Hesaplanan tutarın 31 Mart'a kadar ödenmesi halinde durdurulan süreler ihya edilecek.

            Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları da ölüm aylığı için ihya yapabilecek
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            Haberler Ekonomi Şu andan itibaren hesaplara yatmaya başladı: Emeklilere 2.419 TL! İşte buna müjde denir!