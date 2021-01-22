Gelir vergisi rekortmenlerinden kendisini saklayanlar merak konusu oldu: 8 kadından 105 milyon lira

Türkıye'nin 2019 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasında 8 kadın mükellef yer alırken; ilk 100 isimden 67'sinin gizli olması dikkat çekti. İlk 10'da 5 isim gizli olurken; Türkiye'nin vergi şampiyonunun kim olduğu da öğrenilemedi.