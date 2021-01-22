Gelir vergisi rekortmenlerinden kendisini saklayanlar merak konusu oldu: 8 kadından 105 milyon lira

Türkıye'nin 2019 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasında 8 kadın mükellef yer alırken; ilk 100 isimden 67'sinin gizli olması dikkat çekti. İlk 10'da 5 isim gizli olurken; Türkiye'nin vergi şampiyonunun kim olduğu da öğrenilemedi.
Vatandaşlar vergi vermenin övünülecek bir konu olduğunu belirtirken; ismini gizleyenler de merak konusu oldu.
Kadın rekortmenler listesinde dikkati çeken isimlerden biri, Tara Holding ortaklarından Ceyda Lale Tara oldu. Tara, 28 milyon 604 bin 509 liralık vergiyle listenin 13'üncü sırasında yer aldı.