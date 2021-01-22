595-755 TL arasında kira yardımı yapılacak! Koronavirüs kapsamında Türkiye Devleti yurttaşlarına vatandaşlarına yardım etmeye devam ediyor. Yapılan takviyelerden sonuncusu ve belki de vatandaşların en hoşnut olacağı dayanak ise kira desteği oldu. Hükümet bu süreçte kirada oturan ve kirasını ödemekte zoruluk yaşayan vatandaşlar için kira desteği yapacağını duyurdu. Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Yardım almak isteyen vatandaşlar işlemlerini birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapıyorlar. e-Devlet'in "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...