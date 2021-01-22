595-755 TL arasında kira yardımı yapılacak! Koronavirüs kapsamında Türkiye Devleti yurttaşlarına vatandaşlarına yardım etmeye devam ediyor. Yapılan takviyelerden sonuncusu ve belki de vatandaşların en hoşnut olacağı dayanak ise kira desteği oldu. Hükümet bu süreçte kirada oturan ve kirasını ödemekte zoruluk yaşayan vatandaşlar için kira desteği yapacağını duyurdu. Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Yardım almak isteyen vatandaşlar işlemlerini birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapıyorlar. e-Devlet'in "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
595 TL kira yardımı hangi illere yapılacak?
Tunceli
Nevşehir
Bayburt
Hakkari
Karaman
Gümüşhane
Kırıkkale
Erzincan
Bartın
Çankırı
Ardahan
Bolu
Bilecik
Iğdır
Bingöl
Yalova
Karabük
Kilis
Artvin
660 TL kira yardımı hangi illere yapılacak?
Malatya
Kayseri
Manisa
Hatay
Kahramanmaraş
Kocaeli
Gaziantep
Muğla
Aydın
Şanlıurfa
Eskişehir
Balıkesir
Van
Trabzon
Erzurum
Samsun
Denizli
Sakarya