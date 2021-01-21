Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 memur emekli maaş farkları neden yatmadı?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 emekli maaş farkları neden yatmadı soruları gündem oldu. Milyonlarca emekli vatandaş emekli maaş farklarından faydalanabilecek. Memur emekli maaşlarında yatırılacak fark en düşük olarak 270 TL olarak belirlenmişti. Memur ve emeklilere ödenecek maaş farkının 15 Ocak tarihinde yatacağı belirlenmişti. Ancak memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak?
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ve Temmuz ayını kapsayan enflasyon farkını %7.33 olarak açıklamasının ardından memur emeklilerin maaş farklarının ne kadar olacağı belli oldu.Her yıl açıklanan enflasyon farkına göre memur emekliler, emeklilerin maaşlarına yapılan zaman belirli tarihlerde yatıyordu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçen sene 20 Ocak tarihinde yatan memur maaş farklarının yatacağını duyurmuştu ve 25 - 28 Ocak tarihleri arasında memur maaş farkları yatmıştı. Bu sene ise Ocak ayı içerisinde memur maaş farklarının yatması bekleniyor. Memur emekli maaşlarında en düşük olarak 207'TL'lik fark olacak.
2021 EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapıldı. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira oldu.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ HANGİ TARİHLERDE?
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.