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    • Ekonomi
    • 21.01.2021 23:57
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    • 21.01.2021 23:57
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    26 Ocak Salı 2021 aktüel kataloğunda neler var? BİM'de gelecek hafta onlarca sürpriz ürün...

    26 Ocak 2021 aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi daha bu haftadan heyecanla araştırılmaya başlandı. BİM'de gelecek hafta satışa sunulacak Seyidoğlu Rafadan Tayfa Tahin Pekmez Karışımı,Torku Dana Kangal Sucuk, Yaylatürk Karabiberli Hindi Salam, Peyman Karışık Çiğ Kuruyemiş, Lokum Atölyesi Kaplamalı Saray Helvası, Seğmen Pratik Kapak Bingöl Çiçek Balı ve Keyifçe Antep Fıstıklı Pekmezli Pestil ürünleri merak ediliyor. Peki, BİM 26 Ocak 2021 aktüel kataloğunda neler var? İşte o ürünlerin listesi...

    BİM 26 Ocak Salı 2021 aktüel kataloğunda neler var?

    BİM 26 Ocak 2021 aktüel kataloğu ile gelecek hafta salı günü satışa sunulacak ürünlerin listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. BİM'e her hafta salı ve çarşamba gelen ürünler heyecanla bekleniyor ve çoğu geldiği an tükeniyor. Özellikle yiyecek ve kuruyemiş ürünlerinin dikkat çektiği BİM kataloğunda gelecek hafta onlarca fırsatlı ürün yer alıyor. İşte BİM 26 Ocak Salı 2021 aktüel kataloğu

    BİM 26 OCAK SALI 2021 AKTÜEL KATALOĞU

    Torku
    Dana Kangal Sucuk
    • 500 g

    Torku
    Dana Baton Salam
    • 250 g
    • Sade / Fıstıklı

    Torku
    Çiftçi Yoğurdu
    • 900 g

        Frico Tereyağı
        • 200 g

        Altınkılıç
        Trakya Eski Kaşar
        • 250 g

        Simbat
        Kavrulmuş Fındık
        • 500 g

            Sayley
            Kakaolu Fındık Kreması
            • 1000 g

            Seğmen
            Pratik Kapak Bingöl Çiçek Balı
            • 640 gr

            Lipton
            Doğu Karadeniz Demlik Poşet Çay
            • 160 Adet
            • Bergamot aromalı
                Haberler Ekonomi BİM 26 Ocak Salı 2021 aktüel kataloğunda neler var? BİM'de gelecek hafta onlarca sürpriz ürün...