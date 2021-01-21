BİM 26 Ocak 2021 aktüel kataloğu ile gelecek hafta salı günü satışa sunulacak ürünlerin listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. BİM'e her hafta salı ve çarşamba gelen ürünler heyecanla bekleniyor ve çoğu geldiği an tükeniyor. Özellikle yiyecek ve kuruyemiş ürünlerinin dikkat çektiği BİM kataloğunda gelecek hafta onlarca fırsatlı ürün yer alıyor. İşte BİM 26 Ocak Salı 2021 aktüel kataloğu

BİM 26 OCAK SALI 2021 AKTÜEL KATALOĞU

Torku

Dana Kangal Sucuk

• 500 g