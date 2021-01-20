Hemen bunu yapın! 15 yıl çalışan 50 yaşında erken emekli olacak..! 1999 öncesinde sigorta girişi olanlara büyük müjde!

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK İÇİN AVANTAJLARI NELERDİR?

1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olan çalışanlara emeklilik konusunda büyük fırsatların verildiğini söylemek mümkündür. 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde sigortalı bir işe girmiş olanların daha yüksek prim ödemesi yaparak yaş engeline takılmadan erken emekli olmasının yolu açılmıştır. 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar arasından Sosyal Güvenlik Kurumuna 3600 günlük prim ödemesini yaparak şartı tamamlayanlar erken emeklilik hakkını elde ederler.

Emeklilik maaş oranları, 2000 yılında sigorta başlangıcı olan çalışanlara göre daha yüksektir.