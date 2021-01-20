Hemen bunu yapın! 15 yıl çalışan 50 yaşında erken emekli olacak..! 1999 öncesinde sigorta girişi olanlara büyük müjde!

1999 ve evvelinde SGK girişi olan çoğu vatandaşın haberdar olmadığı ayrıntı ise; daha yüksek emeklilik ücreti ihtimalidir. 1999 tarihi ve evvelinde sigorta başlangıcı olanlar sonraki senelerde sigortalandırılan şahıslara göre daha yüksek oranda ücret alabilirler. Sigorta başlangıcı bu tanımlanan tarihler arasında yer alanlar için emeklilik koşulları nelerdir? 1999 senesinden evvel SGK girişi olanların sahip olduğu avantajlar neler? 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilikleri, kendi içinde, sigortalılık süresine göre iki gruba ayrılıyor.
8 Eylül 1999 itibariyle 18 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olan kadın ile bu tarih itibariyle 23 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olan erkek sigortalılar eski hükümlere tabi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
8 EYLÜL 1999'DAN ÖNCE SİGORTALI OLANLAR
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilikleri, kendi içinde, sigortalılık süresine göre iki gruba ayrılıyor.
8 Eylül 1999 itibariyle 18 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olan kadın ile bu tarih itibariyle 23 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olan erkek sigortalılar eski hükümlere tabi.
ERKEKLERİN DURUMU
8 Eylül 1999 tarihi itibariyle 23 yıldan fazla süre sigortalı olan, başka anlatımla sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1976 ve daha eski bir tarih olan erkek sigortalılar; "mezarda emeklilik" yasasına tabi olmadan, eski yasa koşullarıyla emekli olacak. Eski yasaya göre, 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödemesini tamamlayan erkek sigortalı yaş aranmadan emekli olacak. Ayrıca, 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 55 yaş koşullarını tamamlayan erkek sigortalı da kısmi yaşlılık aylığı ile emekli olabilecek.
KADINLARIN DURUMU
Eski Yasaya göre 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim koşulunu birlikte sağladığı tarihte yaş koşulu aranmaksızın emekli olacaklar. 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 50 yaş koşullarını sağlayan kadın sigortalı da kısmi yaşlılık aylığı ile emekli olabilecek.
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK İÇİN AVANTAJLARI NELERDİR?
1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olan çalışanlara emeklilik konusunda büyük fırsatların verildiğini söylemek mümkündür. 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde sigortalı bir işe girmiş olanların daha yüksek prim ödemesi yaparak yaş engeline takılmadan erken emekli olmasının yolu açılmıştır. 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar arasından Sosyal Güvenlik Kurumuna 3600 günlük prim ödemesini yaparak şartı tamamlayanlar erken emeklilik hakkını elde ederler.
Emeklilik maaş oranları, 2000 yılında sigorta başlangıcı olan çalışanlara göre daha yüksektir.
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olanların emeklilik konusunda yerine getirmesi gereken şartlar şu şekilde belirlenmiştir:
Sigortalı olarak çalışanların erken emeklilik hakkından yararlanmak için mutlaka sigorta başlangıç tarihlerinin 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde olması istenir.
Staj başlangıcın 1999 ve öncesindeki dönemlerde olanlar bu kapsamda değerlendirilmez. Sigorta başlangıç tarihi aktif olarak çalışmaya başlanılan dönemi ifade eder. 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalı olan vatandaşların erken emekli olabilmesi için 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim günü (10 yıl) ödemesi şartlarını doldurması gerekir.
Sigortalılar 4A (SSK), 4B (BĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık türünden birine mensup olarak çalışmalıdır.
Belirtilen sigorta kollarında çalışma hayatını sürdüren vatandaşların kendi ya da işvereni tarafından ödenen primler için SGK'ya borcu olmaması beklenir.
Askerliğini 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde yapmış olanlar için, askerlik borçlanması ile sigorta başlangıç tarihini öne çekme ihtimali doğmuştur.
15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartlarının 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK MAAŞLARI NE KADARDIR?
8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde sigorta başlangıcı olanların 2000 yılında sigortalandırılan çalışanlara göre daha yüksek maaş aldığını söylemek gerekir. 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlara belirlenen şartlara uygun olması halinde en az 1600 TL emekli maaşı bağlanır. 2000 ve sonrasında sigorta başlangıcı olan bir vatandaş, en az 1600 TL alan ama 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşla aynı koşullarda olması durumunda daha yüksek maaş alamaz.
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR NE ZAMAN EMEKLİ OLUR?
1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olanların 15 yılık hizmet süresi ve 3600 prim günü ödemesini tamamladıkları tarih belirleyici olur.
24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında kadınlar 52; erkekler 56 yaşında,
24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında kadınlar 54; erkekler 57 yaşında,
24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında kadınlar 56; erkekler 58 yaşında,
24.04.2011 tarihinden sonra kadınlar 58 yaşında,
24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında erkekler 59 yaşında,
24.05.2011 tarihinden sonra erkekler 60 yaşından emekli olabilirler.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
08.03.2002 girişliyim. Toplam 3635 prim günüm var. Z.K.
60 yaş ve 7000 prim gün şartlarına tabisiniz. Tam emekli olabilmeniz için bu iki şartın tamamlanmış olması gerekmektedir. Yaştan emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, en az 4500 prim gün ve yine 60 yaş şartları aranmaktadır.
15.10.1970 doğumluyum. Sigorta girişim 01.02.1993, askerliğimi 1990 yılında 18 ay olarak yaptım. Askerliği borçlanırsam ne zaman emekli olurum? M.Y.
25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Primi tamamlayarak 54 yaşınızın dolacağı 15.10.2024 tarihinde emekli olursunuz. Ancak 2.5 aylık askerlik borçlanarak 53 yaşınızın dolacağı 15.10.2023 tarihinde yani tam bir yıl önce emekli olabilirsiniz. Askerliğin 2.5 ayını da ödeseniz bir yıl kazanırsınız, hepsini de ödeseniz bir yıl kazanırsınız.
10.05.1979 doğum tarihim, SSK girişim 21.06.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. Samet U.
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 10.05.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz. Askerlik tarihiniz işe girişten sonra olduğundan borçlanırsanız priminize eklenir ancak yaşınızı geriye çekmez.
12.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. B.G.
İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.