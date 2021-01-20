Başvurmayan bin pişman! Bugün emekli olabilirsiniz! Bu grupta yer alıyorsanız EYT'yi beklemenize gerek yok! SSK, Bağ Kur, Tarım SSK, Tarım Bağ Kur'u ve Emekli Sandığı... Hepsini kapsıyor. Başvuran yararlanabiliyor. Büyük avantaj sağlıyor. Kadın çalışanların daha erken emekli olabilmeleri için devlet tarafından destek sağlanıyor. Böylece kadınların iş hayatında daha fazla yer alması hedefleniyor. Daha önce sadece SSK'lıların yararlandığı bu hak, memur ve esnaf annelere de tanındı. 2 olan doğum borçlanması sınırı da 3 çocuğa çıkartıldı. Buna göre; sigortalı olduktan sonra doğum yapan anneler, 3 çocuğa kadar borçlanma yapabiliyor. Her çocuk için 720 gün kazanılıyor. 3 çocuk için doğum borçlanması yapanlar, 2 bin 160 gün yani 6 yıl prim kazanabiliyor