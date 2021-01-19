Belediyeler, SYDV'ler, İl Özel İdareleri, Belediye İştirakleri, Bakanlık Birimleri ve benzeri kurumlara memur ve işçi alımı yapılıyor. KPSS'siz ve mesleki şartların sağlanması esasına göre yapılan memur alım ilanlarına başvuru yapacak adayların sağlamaları gereken koşullar bulunuyor. Personel alım ilanlarında en az ilkokul ve lise mezunu işçi kadroları ile lise önlisans ve lisans mezunu memur kadroları bulunuyor. Kamu kurumlarının İŞKUR üzerinden ilan ettiği personel alım ilanlarına başvuru yapacak adaylar için başvuru kılavuzlarında yer alan tüm detaylar haberimizde. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

KAMU PERSONELİ, MEMUR, SÖZLEŞMELİ PERSONEL, DAİMİ İŞÇİ, GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI YAPAN KURUMLAR

Başvuru süreci devam eden ilanlara bakıldığında belediye başkanlıkları ve bu belediye başkanlıklarına bağlı iştirak şirketler tarafından yayımlanan ilanlar ön plana çıkıyor. Bununla birlikte duyurularda sosyal yardımlaşma vakıfları, il özel idareleri, takvim.com.tr kamu kurumlarının alt birimlerine dair ilanlarda bulunuyor.

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMLARI YAPILACAK?

Memur alımı yapılacak kadrolar arasında büro personelleri, ofis personelleri, teknik personeller mühendis, tekniker, teknisyen gibi, şoför, güvenlik, eğitmen, bazı branşlarda öğretmen, çok sayıda mesleki kadro bulunuyor.

İşçi alımı yapılacak kadrolar ise genellikle temizlik personeli, hizmetli, hademe, büro işçisi, saha personelleri, inşaat işçisi, çevre temizlik personeli, park bahçe temizlik personeli, yardımcı personel kadroları gibi meslekler.