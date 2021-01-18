Kış turizmi hareketlendi: 5 bin 145 liradan 83 bin liraya kadar değişen fiyatlar

Ünlü kayak merkezleri hareketlendi. Hem kar yağışlarının hızlanması hem de hafta sonu kayak yasağının otellerde konaklayanlar için kaldırılması kış turizmi merkezlerine ilgiyi artırdı.
Bu hafta sonu başlayacak yarıyıl tatili için kayak merkezlerine büyük ilgi olduğu belirtildi. Bir ailenin (2 yetişkin+6 yaş altı çocuk) 1 hafta kayak tatili standart odalarda yemek dahil 5 bin 145 liradan başlıyor, 35 bin 280 liraya kadar çıkıyor.
Seçilen odaya göre tutar daha da artıyor. Yarım pansiyon 83 bin liraya bile 1 hafta tatil mümkün. Kayak merkezlerinde otellerin büyük bölümü tam pansiyon ya da her şey dahil hizmet verirken, oda+kahvaltı çalışanlar da var. Genel olarak 6 yaş ve altı çocuklardan ücret alınmıyor.
TALEP YOĞUN
TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kürşat Özeken, Palandöken'de turist sayısını Mart sonuna kadar 500 bine ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Sadece Ukrayna ve Rusya değil, Arap pazarından da talep yüksek. Avusturya ve Yunanistan'dan da misafirler var. Yarıyıl tatili için yerli turistin talebi büyük."
ÇIĞIL ÖN YENER
Bu hafta sonu başlayacak yarıyıl tatili için kayak merkezlerine büyük ilgi olduğu belirtildi. Bir ailenin (2 yetişkin+6 yaş altı çocuk) 1 hafta kayak tatili standart odalarda yemek dahil 5 bin 145 liradan başlıyor, 35 bin 280 liraya kadar çıkıyor.
Seçilen odaya göre tutar daha da artıyor. Yarım pansiyon 83 bin liraya bile 1 hafta tatil mümkün. Kayak merkezlerinde otellerin büyük bölümü tam pansiyon ya da her şey dahil hizmet verirken, oda+kahvaltı çalışanlar da var. Genel olarak 6 yaş ve altı çocuklardan ücret alınmıyor.
TALEP YOĞUN
TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kürşat Özeken, Palandöken'de turist sayısını Mart sonuna kadar 500 bine ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Sadece Ukrayna ve Rusya değil, Arap pazarından da talep yüksek. Avusturya ve Yunanistan'dan da misafirler var. Yarıyıl tatili için yerli turistin talebi büyük."
ÇIĞIL ÖN YENER