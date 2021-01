Emekliye 2.550 TL

Emekliler, dul ve yetimlere promosyon fırsatı bu yıl da sürecek. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alacak.



Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, isteyenler kampanyalardan yararlanıp daha fazla para alabilecek.



İşte bazı bankaların şu an uyguladığı kampanyalarla verdikleri ödemeler:



KİM, NE VERİYOR?



AKBANK: 850, 1.050, 1.250 lira.



DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.



FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.



GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.



HALKBANK: 500, 625, 750 lira.



ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira.



İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.



QNB FİNANSBANK: 1.000, 1.300, 1.600 lira.



ŞEKERBANK: 650, 800, 1.000 lira. Ayrıca 1.000 liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus.



VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.



YAPI KREDİ: 1.000, 1.250, 1.500 lira.



ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.





