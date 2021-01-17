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    Nakliyeci ücretsiz geçiş istiyor

    (TŞOF), nakliyeci esnafı için zorunlu köprü ve yol geçişlerinin dışında alternatif ve ücretsiz geçiş imkanı sağlanmasını talep etti.

    Nakliyeci ücretsiz geçiş istiyor

    (TŞOF), nakliyeci esnafı için zorunlu köprü ve yol geçişlerinin dışında alternatif ve ücretsiz geçiş imkanı sağlanmasını talep etti.

    Nakliyeci esnafının zorunlu olarak geçtiği köprü ve yol geçiş ücretlerinde düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu belirten TŞOF Başkanı , "Nakliyeci esnafımıza zorunlu köprü ve yol geçişlerinin dışında alternatif ve ücretsiz geçiş imkanı sağlanmalı. Alternatif yol imkanı sağlanamıyorsa geçiş ücretlerine zam yapmak yerine ücretler düşürülmeli" ifadelerini kullandı.

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