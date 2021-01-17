Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme dönemi başladı. Eski borçlarınız varsa bunları da faizsiz taksite böldürebilirsiniz.
Peki MV ödemeleri ne zaman? Yeni araç alan kişiler MTV öder mi? İşte MTV ödemelerine dair merak edilen her şey...
Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksitinin yatırılma süresi ile geçmiş dönem borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi ay sonunda dolacak.
KİMLER ÖDÜYOR?
Adlarına tescil edilmiş motorlu kara taşıtları bulunanlar ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne tescil edilmiş uçak ve helikopteri olanların MTV ödeyecek.
MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?
MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Bu yıl uygulanacak MTV'ye ilişkin ödeme dönemi başlarken, bu vergi ocak ve temmuz ayları olmak üzere eşit 2 taksitte ödenecek.
İlk taksit ödeme süresi 1 Şubat Pazartesi günü sona erecek.
YENİ ARAÇ ALAN MTV ÖDER Mİ?
Yeni taşıt alımında aracın, yılın ilk 6 aylık döneminde ve birinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınması halinde, birinci taksit bir ay içinde, ikinci taksit temmuzda ödeniyor.
MTV KREDİ KARTIYLA ÖDENİYOR MU?
Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesi internet adresi (ivd.gib.gov. tr) üzerinden "hızlı ödeme" menüsüyle şifresiz olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının mobil uygulamasından, "www.gib.gov.tr" üzerinden kart ve veya havaleyle ödeniyor.
MTV ÖDEMELERİ NE KADAR?
● 1-3 yaşındaki otomobillerin 2021 yılı MTV'si, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında uygulanacak.
● Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira arasında olacak.
● 1-6 yaş minibüslerde 1256 lira olacak.
ESKİ BORÇLARDAN KURTULUN
31 Ağustos 2020'den önce tahakkuk eden MTV ile bu vergiye bağlı gecikme faizleri ve zamları, 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşmiş ve ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olmak şartıyla yapılandırılabiliyor.
Faizler silinerek enflasyon farkı ekleniyor.
1 Şubat 2021 günü sonuna kadar, İnteraktif Vergi Dairesinden çevrim içi olarak başvuru yapılabilecek.
KİRALANAN ARAÇ VERGİDEN DÜŞÜLÜR
Geçtiğimiz yıl çıkartılan bir tebliğ ile sınırlamalar getirildi.
Buna göre "Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile ÖTV ve KDV toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir." hükmü bulunmaktadır.