Emekliler Ocak ayında sevindi! Maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5 üstündekilere yüzde 4 ek ödeme

Milyonlarca emekli 2021 yılının Ocak ayında zamlı maaşları ile sevindi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 8.36, memur emeklilerininki yüzde 7.33 arttı.
Maaşlarla birlikte ek ödemeler de yükseldi.
Ek ödeme tutarları, zamlı maaş üzerinden hesaplandığı için arttı.
Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da değişti.
Bu ay itibariyle maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstündeki olanlara yüzde 4 ek ödeme verilecek.
Vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede emekliler yeni artış beklentisi de taşıyor.
Emekliler, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor.
Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak.
Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.