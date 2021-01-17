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    Emekliler Ocak ayında sevindi! Maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5 üstündekilere yüzde 4 ek ödeme

    Milyonlarca emekli yılının Ocak ayında zamlı maaşları ile sevindi. Pazartesi günü zamlı maaşlarına kavuşacak emekliler için bir müjdeli haber daha var.Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5 üstündekilere yüzde 4 ek ödeme yapılacak. (TÜED) de "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını da yaptı. İşte detaylar...

    Emekliye ek zam

    Milyonlarca emekli 2021 yılının Ocak ayında zamlı maaşları ile sevindi.

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 8.36, memur emeklilerininki yüzde 7.33 arttı.

    Maaşlarla birlikte ek ödemeler de yükseldi.

    Ek ödeme tutarları, zamlı maaş üzerinden hesaplandığı için arttı.

    Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da değişti.

    Bu ay itibariyle maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstündeki olanlara yüzde 4 ek ödeme verilecek.

    Vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede emekliler yeni artış beklentisi de taşıyor.

    Emekliler, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.

    Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor.

    Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak.

    Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.
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    Haberler Ekonomi Emekliler Ocak ayında sevindi! Maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5 üstündekilere yüzde 4 ek ödeme