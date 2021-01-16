2021 yılının gelmesiyle sigara fiyatları ve güncel fiyat listesi yeni yılın yer edinmeye başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda sigara vergi oranlarıyla ilgili önemli bir açıklama yapılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan tütün ürünleriyle ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidildi. Kararın ardından gözler sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, 16 Ocak 2021 Viceroy, Pall Mall, Medley, Winston, Monte Carlo sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatları güncel zamlı liste

SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?

Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

İşte Ocak 2021 güncel sigara fiyat listesi;