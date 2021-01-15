Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Türkiye bugün bölgesiyle ve dünyayla bağlantılı hale gelmiş, Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninin ticari koridorlarına hükmeden bir lojistik süper güç olmuştur." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Özellikle Hatay ve bölgesiyle birlikte dört gözle beklenen en önemli işlerimizden biri Amanos Tüneli. Son birkaç aydır bu projenin üzerinde çok önemle, titizlikle durmaktayız. Bütün Hataylılara, bölgeye, Türkiye'ye bu müjdeyi vermek istiyorum; inşallah en kısa zamanda buraya gelip Amanos Tünelinin temelini atmak için beraber olacağız." dedi.

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