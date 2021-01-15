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    • Ekonomi
    • 15.01.2021 11:04
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    • 15.01.2021 11:40
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: " ticari koridorlara hükmeden süper güç"

    Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu " bugün bölgesiyle ve dünyayla bağlantılı hale gelmiş, , ve üçgeninin ticari koridorlarına hükmeden bir lojistik süper güç olmuştur." ifadelerini kullandı.

    AA
    Türkiye ticari koridorlara hükmeden süper güç

    Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu " bugün bölgesiyle ve dünyayla bağlantılı hale gelmiş, , ve üçgeninin ticari koridorlarına hükmeden bir lojistik süper güç olmuştur." ifadelerini kullandı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Özellikle ve bölgesiyle birlikte dört gözle beklenen en önemli işlerimizden biri . Son birkaç aydır bu projenin üzerinde çok önemle, titizlikle durmaktayız. Bütün Hataylılara, bölgeye, Türkiye'ye bu müjdeyi vermek istiyorum; inşallah en kısa zamanda buraya gelip Amanos Tünelinin temelini atmak için beraber olacağız." dedi.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye ticari koridorlara hükmeden süper güç"