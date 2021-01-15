Ocak zamlarını ayın 4'ünde öğrenen memurlar ve emekliler, şimdi de bu artışın yansıtıldığı yeni maaşlarını cebine koyacak.
Zamlı maaş ödemeleri bugün memurlar ile başlıyor.
Emekliler ise pazartesi gününden itibaren yeni aylıklarını hesaplarında görecek.
KİME, NE ZAMAN?
Zamlı aylıklar ilk olarak SSK emeklilerine ödenecek.
SSK emeklileri, 18 Ocak Pazartesi gününden itibaren tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarihlerde yüzde 8.36 artışın yansıtıldığı aylıklarını alacak.
SSK emeklilerine ödemeler ayın 26'sında tamamlanacak.
Bağ- Kur emeklileri de yüzde 8.36 zamlı maaşlarını 25-28 Ocak tarihleri arasında cebine koyacak.
Memur emeklileri ise maaşlarını Ocak zammı yansıtılmadan aldı.
Yüzde 7.33 artışla oluşan zam farkı, bu ay içerisinde, SGK tarafından duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak.
MEMURA EN AZ 4.500 TL
Memurların Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 7.33'e ulaşırken, bu artış hem maaşlara hem aile yardımına yansıdı.
Aile yardımı dahil en düşük maaş 4 bin 500 liraya yükseldi.
Memurlar yeni maaşlarını 14 günlük zam farkıyla birlikte hesaplarında görecek.