Müstakil evlerin fiyatları uçuşa geçti! İşte 2021 müstakil ev fiyatları

Ankara'da ise 0-4 yaş arası müstakil konutların ortalama satış fiyatı 1 milyon 243 bin, ortalama kirası 6 bin 165 lira olarak gerçekleşirken; İzmir'de 0-4 yaş arası müstakil konutların ortalama satış fiyatı 1 milyon 417 bin 472, ortalama kirası 5 bin 31 lira oldu.