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    Müstakil evlerin fiyatları uçuşa geçti! İşte 2021 müstakil ev fiyatları

    ve deprem korkusu müstakil evlere olan taleple birlikte fiyatları da uçurdu. 0-4 yaş arası müstakil konutlarda son 1 yılda satış fiyatı yüzde 67, kiralar da yüzde 40 arttı. İşte 2021 müstakil ev fiyatları...

    Fiyatlar alevlendi

    Geçtiğimiz yıla damgasını vuran pandemi ve depremler müstakil evleri gözde yaparken, bu durum fiyatlara da yansıdı.

    Endeksa. com'un araştırmasına göre; en yüksek fiyat artışı 0-4 yaş arası müstakil konutlarda görüldü.

    Türkiye'de 0-4 yaş müstakil konutların satış fiyatı son 1 yılda yüzde 67, kira bedeli ise yüzde 40 yükseldi.

    İstanbul'da bu konutların fiyatı yüzde 71, kira bedeli yüzde 18 arttı.

    Aralık sonu itibarı ile İstanbul'da 0-4 yaş arası müstakil konutların ortalama satış fiyatı 2 milyon 501 bin, ortalama kirası 5 bin 890 lira oldu.

    Ankara'da ise 0-4 yaş arası müstakil konutların ortalama satış fiyatı 1 milyon 243 bin, ortalama kirası 6 bin 165 lira olarak gerçekleşirken; İzmir'de 0-4 yaş arası müstakil konutların ortalama satış fiyatı 1 milyon 417 bin 472, ortalama kirası 5 bin 31 lira oldu.
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    Haberler Ekonomi Müstakil evlerin fiyatları uçuşa geçti! İşte 2021 müstakil ev fiyatları