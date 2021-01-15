Müstakil evlerin fiyatları uçuşa geçti! İşte 2021 müstakil ev fiyatları

Geçtiğimiz yıla damgasını vuran pandemi ve depremler müstakil evleri gözde yaparken, bu durum fiyatlara da yansıdı.
Endeksa. com'un araştırmasına göre; en yüksek fiyat artışı 0-4 yaş arası müstakil konutlarda görüldü.
Türkiye'de 0-4 yaş müstakil konutların satış fiyatı son 1 yılda yüzde 67, kira bedeli ise yüzde 40 yükseldi.
İstanbul'da bu konutların fiyatı yüzde 71, kira bedeli yüzde 18 arttı.
Aralık sonu itibarı ile İstanbul'da 0-4 yaş arası müstakil konutların ortalama satış fiyatı 2 milyon 501 bin, ortalama kirası 5 bin 890 lira oldu.
Ankara'da ise 0-4 yaş arası müstakil konutların ortalama satış fiyatı 1 milyon 243 bin, ortalama kirası 6 bin 165 lira olarak gerçekleşirken; İzmir'de 0-4 yaş arası müstakil konutların ortalama satış fiyatı 1 milyon 417 bin 472, ortalama kirası 5 bin 31 lira oldu.