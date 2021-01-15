Kolay emeklilik geldi! İHYA sistemiyle hemen SGK ve Bağkur'lu emekli olun! Emekli olmak isteyenler için güzel haber geldi. Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Prim borcu bulunduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile muradına erecek. SSK'lı bir işte çalışanlar prim ve yaş şartını tamamladıktan sonra emekli aylığı alıyor. Kendi işini yapanlar ise Bağ-Kur üzerinden emekli oluyor. Aylık prim ödemelerini kendileri yapan vatandaşlar, herhangi bir maddi sebeple primlerini aksatabiliyor. Prim ödemesini uzun yıllar yaptıktan sonra emekli olamayanlar briken prim parasının tamamını geri alabilir. Peki, SGK prim ödemesi nasıl geri alınır?
YAPILANDIRMA
Bağ-Kur prim borçları 31 Aralık'a kadar başvurularak yapılandırılabilecek. İsteyen peşin isteyen de 2'şer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödeme yapabilecek.
Borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak. 1 Mart'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını vermeyecek.
DONDURMA
Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim'e kadar olan prim borçlarını ödemeyenlerin ya da yapılandırmayanların borcu silinirken, borca ilişkin hizmet süreleri dondurulacak.
İHYA
Prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanlar 2 ay içinde ihya başvurusunda bulunabilecek. İhya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlara güncelleme yapılacak.
KOLAY EMEKLİLİK
Prim borcu bulunduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile muradına erecek. Yeterli primi bulunup borçlu olduğu süreye ihtiyacı olmayanlar, borçlarını sildirip günleri dondurarak emekli olabilecek. Emeklilik için dondurulan sürelerine ihtiyacı olanlar da daha az ödemeyle bu süreleri ihya edebilecek.
5 PUANLIK AVANTAJ
Borcunu yapılandıranlar, 5 puanlık prim indiriminden de yararlanmaya başlayabilecek. İndirimden yararlanabilmek için SGK'ya prim borcunun bulunmaması, prim ve hizmet belgeleri ile beyannamelerini yasal süresi içinde vermeleri gerekiyor.
Borcu bulunduğu için prim indiriminden yararlanamayanlar öncelikle yeni çıkan yapılandırma hakkı için başvuruda bulunacak. Yapılandırılan borçlarının taksitlerini aksatmadan ödeyenler, yapılandırma tarihinden itibaren 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilecek.
BORÇLANMAYLA EMEKLİLİK SORUSU
SORU: 1988 yılında Sağlık Bakanlığı mecburi hizmet atamasıyla Gaziantep'te doktor olarak çalışmaya başladım. Bir yıl çalıştıktan sonra askerlik yaptım ve tekrar göreve döndüm. 1992 yılında istifa ettim. 1992'den beri Güney Afrika'da çalışıyorum. Borçlanarak emeklilik hakkım var mı? Eğer varsa ne yapmam gerekiyor? V.K.
CEVAP: Yurt dışındaki çalışma sürelerinizi borçlanarak 5400 prim günü ve 58 yaş şartlarıyla 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emekli olmaya hak kazanmanız mümkün. Borçlanacağınız her bir gün için borçlanma başvuru tarihindeki günlük asgari ücret ila günlük asgari ücretin 7.5 katı arasında kalmak koşuluyla belirleyeceğiniz kazanç tutarının yüzde 45'i kadar prim ödersiniz. Emeklilik şartlarını sağladıktan sonra aylığınızın bağlanması için yurt dışındaki çalışmanızın sona ermiş olması gerekir. Çalışmanız devam ettiği sürece emekli aylığınız bağlanmaz.
49 yaşındayım. SSK girişim 1994 yılında, 15 gün var. 2007-2010 yıllarında Bağ-Kur'um vardı, taksitlendirdim, ödemedim, bunu geri alabilir miyim? 2010 yılından bu yana sigortam var. Prim günüm 3250. Ne zaman emekli olurum? Mete ELMAS
'Geri alabilir miyim?' sorusundan kastettiğiniz anlaşılmıyor. Çünkü para ödememişsiniz. Ancak bu günleri geri alabilirsiniz. Buna ihya deniliyor. Geçmiş Bağ-Kur günlerinizi ihya ettirmek için SGK'ya başvurun, bugünkü asgari ücret üzerinden ödeme yaparak o günleri emekliliğinizde kullanabilirsiniz. 1994 yılı tescil edilmişse 54 yaş ve Bağ-Kur'dan 9000 gün şartıyla ya da 60 yaş ve 5400 gün kismi emeklilik şartıyla emekli olursunuz.
1973 doğumluyum. SSK girişim 1990 yılı. SSK'dan 4500 günüm var. 2009'da Bağ-Kur'lu oldum. 3000 günüm bulunuyor. Hangisinden ne zaman emekli olurum? ÖZKAN YILDIZ
Son olarak Bağ-Kur ile devam ettiğiniz için Bağ- Kur'dan emekli olursunuz. Son 3.5 yıla bakılıyor. Bu yüzden de 9000 günü tamamlamanız gerekir. Yaş şartı 52.
SGK BORÇLANMA NEDİR?
SGK borçlanması ya da geriye dönük emeklilik borçlanması, sigortalının geçmişteki prim borçlarını ifade eder. Emeklilik yaşını etkilemeyen bu borçlanma, prim günlerinde eksiklik olan bazı sigortalıların ödeme yaparak bu farkı kapatması anlamına gelmektedir.
MADDE 41- Bu Kanuna göre sigortalı sayılanların;
a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,
b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay, yedek astsubay okulunda geçen süreleri,
c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,
d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,
e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,
f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,
g) Grev ve lokavtta geçen süreleri
h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,
ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,
i) Bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,
j) Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.
SGK BORÇLANMA HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Askerlik, doğum ya da yurt dışı çalışma süreleri için yapılabilecek emeklilik borçlanmasının tümü asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Buna göre Asgari ücrete göre bir günlük asgari tutar borçlanması 21,6 TL olarak belirlenmektedir.
-540 gün askerlik borçlanması 11 Bin 691 TL,
-3 Çocuk için 2 bin TL,
-160 gün doğum borçlanması için 46 Bin 764 TL,
-5 bin gün yurt dışı borçlanması için 108 Bin 250 TL geri ödeme ile emekli olunabilir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
2003 sigorta girişim var, 21.04.1980 doğumluyum. Sağlam
7000 gün ve 60 yaştan tam, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir.
03.09.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. Mustafa KILIÇ
25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.
1 Mart 1971 doğumluyum, 15.03.1995 sigorta girişliyim, 6400 günüm bulunuyor. Sebahattin Y.
25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe girişiniz askerden sonra ise 10 aylık askerlik borçlanıp ödeyerek 54 yaşa tabi olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. Askerliği borçlanıp öderseniz 1 Mart 2025, ödemezseniz 2026'da emekli olursunuz.
Doğum tarihim 1973. Sigorta başlangıcım 01.01.1997. 6000 günüm var. Askerlik ödemesi yapmam gerekir mi? K. CANSIZ
25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 16 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış.