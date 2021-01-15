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    • 15.01.2021 22:33
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    nda neler var? 'de gelecek hafta bakım ürünlerinde yeni sürprizler...

    nda yer alan indirimler merak konusu oluyor. 'de gelecek hafta bakım ve giyim ürünlerinde yeni sürprizler yer aldı. Kozmetik, bakım ve ev ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Deep Fresh Sprey Kolonya, Urban Care Macadamia Özlü Saç Bakım Şampuanı, Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack ve Colgate Ağız Bakım Suyu dikkat çekiyor. İşte BİM 19 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürünleri...

    takvim.com.tr
    BİM 19 Ocak 2021 aktüel kataloğunda neler var?

    BİM 19 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürünleri gelecek hafta alışveriş yapacaklar tarafından merak ediliyor. BİM'de gelecek hafta dikkat çeken ürünler arasında Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack, Urban Care Macadamia Özlü Saç Bakım Şampuanı, Gliss Bukle Belirginleştirici Bakım Kremi, Slazenger Deodorant Erkek, Deep Fresh Sprey Kolonya ve Golden Rose Lip Butter Dudak Koruyucu yer aldı. Peki, BİM 19 Ocak 2021 aktüel kataloğunda neler var? İşte o ürünlerin listesi

    BİM 19 OCAK AKTÜEL KATALOĞU

    Colgate
    Diş Macunu
    • Sensation White
    • 75 ml

    Kadife Çanta

    Mehmet Aydın
    Katı Sabun
    • Zeytinyağlı Defne
    • Bıttım

    Deep Fresh
    Sprey Kolonya
    • 100 ml

    Dermokil
    Kendin Yap Maske
    • 280 ml

    Bebek Tulumu
    • 3-6 / 6-9 ay
    • Kız / Erkek

    Comfort Family
    Çamaşır Takımı 2'li
    • 1-3 yaş
    • Kız/Erkek Çocuk

    Comfort Family
    3'lü Soket Çorap Kadın
    • 36-40 numara

    Çorap Çeşitleri
    • Kız Çocuk / Kadın
    • Kadın külotlu çorap, Kadın dizaltı çorap, Çocuk külotlu çorap

    Kalın Askılı Atlet Kadın
    • S-M-L-XL

    Comfort Family
    Uzun Crop Atlet
    • S-M / L-XL
    • %97 pamuk, %3 elastan
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    Haberler Ekonomi BİM 19 Ocak 2021 aktüel kataloğunda neler var? BİM'de gelecek hafta bakım ürünlerinde yeni sürprizler...