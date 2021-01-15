BİM 19 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürünleri gelecek hafta alışveriş yapacaklar tarafından merak ediliyor. BİM'de gelecek hafta dikkat çeken ürünler arasında Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack, Urban Care Macadamia Özlü Saç Bakım Şampuanı, Gliss Bukle Belirginleştirici Bakım Kremi, Slazenger Deodorant Erkek, Deep Fresh Sprey Kolonya ve Golden Rose Lip Butter Dudak Koruyucu yer aldı. Peki, BİM 19 Ocak 2021 aktüel kataloğunda neler var? İşte o ürünlerin listesi

BİM 19 OCAK AKTÜEL KATALOĞU