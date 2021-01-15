BİM 19 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürünleri gelecek hafta alışveriş yapacaklar tarafından merak ediliyor. BİM'de gelecek hafta dikkat çeken ürünler arasında Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack, Urban Care Macadamia Özlü Saç Bakım Şampuanı, Gliss Bukle Belirginleştirici Bakım Kremi, Slazenger Deodorant Erkek, Deep Fresh Sprey Kolonya ve Golden Rose Lip Butter Dudak Koruyucu yer aldı. Peki, BİM 19 Ocak 2021 aktüel kataloğunda neler var? İşte o ürünlerin listesi
BİM 19 OCAK AKTÜEL KATALOĞU
Colgate
Diş Macunu
• Sensation White
• 75 ml
Kadife Çanta
Mehmet Aydın
Katı Sabun
• Zeytinyağlı Defne
• Bıttım
Deep Fresh
Sprey Kolonya
• 100 ml
Dermokil
Kendin Yap Maske
• 280 ml
Bebek Tulumu
• 3-6 / 6-9 ay
• Kız / Erkek
Comfort Family
Çamaşır Takımı 2'li
• 1-3 yaş
• Kız/Erkek Çocuk
Comfort Family
3'lü Soket Çorap Kadın
• 36-40 numara
Çorap Çeşitleri
• Kız Çocuk / Kadın
• Kadın külotlu çorap, Kadın dizaltı çorap, Çocuk külotlu çorap
Kalın Askılı Atlet Kadın
• S-M-L-XL
Comfort Family
Uzun Crop Atlet
• S-M / L-XL
• %97 pamuk, %3 elastan