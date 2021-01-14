Türk Telekom ve Juniper Networks, 5G'yi destekleyen teknolojiler üzerine işbirliği yaptı. Anlaşma ile Türk Telekom Grup şirketlerinden Argela'nın ABD'deki iştiraki Netsia'ya ait Radyo Akıllı Kontrolcü (RIC) teknolojisi, Juniper tarafından daha da geliştirilerek Juniper'in orkestrasyon portföyüne entegre edilecek.

Bu sayede hizmet sağlayıcılara uçtan uca ağ dilimlemeyi ve düzenlemeyi mümkün kılan güvenli, garantili bir hizmet deneyimi sunulması hedefleniyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Juniper ile güçlü bir sinerji yakaladıklarını belirterek, "Bu anlaşma ile Netsia'ya ait RIC teknolojisi, Juniper tarafından dünyaya açılacak. Netsia'nın bilgi birikimi ve ürünleştirme kapasitesinin Juniper'in müşteri ağı ve coğrafi erişimi ile bir araya gelerek önemli ölçüde artacağına inanıyoruz" dedi.

Juniper Networks CEO'su Rami Rahim de "Türk Telekom ve Netsia ile olan dinamik işbirliğimizi birçok konudaki ortak ilkeler üzerine kurduk" diye konuştu.