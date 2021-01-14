Kocaeli 8. İcra Dairesi tarafından Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeniköy mahallesinde bulunan 100 metrekare büyüklüğündeki dairenin satışa çıkarıldığı açıklandı. 220 bin lira muhammen bedel belirlenen dairenin satış tarihi 2 Mart 2021 saat 11.00 olarak açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden duyurusu yapılan ilanda detaylı bilgiye de yer verildi. İlanda, "Satışa konu daire incelenen projesine göre 100 m2 net alanındadır. Kıymet takdiri projesindeki bu alan göz önüne alınarak, daire gezilemediği için standart malzemelerle yapılı olduğu kabul edilerek yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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