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    • Ekonomi
    • 14.01.2021 10:34
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    • 14.01.2021 10:40
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    'de 100 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı! Kocaeli Başiskele icradan satılık daire detayları

    'na ait ilan portalında Başiskele Yeniköy'de bulunan 100 metrekarelik bir dairenin icradan satışa çıkarıldığı duyuruldu. İlanın muhammen bedeli 220 bin TL olarak açıklandı.

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    8. İcra Dairesi tarafından Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeniköy mahallesinde bulunan 100 metrekare büyüklüğündeki dairenin satışa çıkarıldığı açıklandı. 220 bin lira muhammen bedel belirlenen dairenin satış tarihi 2 Mart 2021 saat 11.00 olarak açıklandı.

    'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden duyurusu yapılan ilanda detaylı bilgiye de yer verildi. İlanda, "Satışa konu daire incelenen projesine göre 100 m2 net alanındadır. Kıymet takdiri projesindeki bu alan göz önüne alınarak, daire gezilemediği için standart malzemelerle yapılı olduğu kabul edilerek yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Ekonomi Kocaeli'de 100 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı! Kocaeli Başiskele icradan satılık daire detayları