İLLE DE ANTALYA



Covid-19 salgını sürecinde misafirlerine güven veren Antalya'yı geçen yıl 3 milyon 512 bin 910 turist ziyaret etti. Ziyaretçilerin 1 milyon 509 bin 648'ini Rusya'dan gelen misafirler oluştururken; 557 bin 765 misafirle Ukrayna, 346 bin 319 turistle Almanya, 211 bin 881 misafirle İngiltere, 90 bin 751 turistle Polonya takip etti. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, zorlu geçen 2020'de her yıl olduğu gibi yine Rusya'nın birinci planda olduğunu belirterek, "Hem en yakın destinasyon hem de Ruslar Antalya'yı seviyor" dedi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay da "Dünyanın en çok ziyaret edilen destinasyonu Antalya oldu. Ruslar'ın Antalya'ya özel ilgileri var" dedi.