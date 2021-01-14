Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, dünyada ayçiçek üretimi yetersizliğinden kaynaklı olarak fiyatlarda artış yaşandığına dikkat çekerek, önümüzdeki günlerde fiyatlarda yüzde 20'ye yakın bir artış daha beklendiğini ifade etti. Büyükhelvacıgil, fiyat artışının sektörden kaynaklanmadığını belirtti.
SOSYAL TESİSLERE YENİ TARİFE
Kamuya ait sosyal tesisleri kullananların bu yıl ödeyeceği asgari bedeller belli oldu. Kurum personeli, yemek ücreti olarak kişi başına günlük 19-24 ya da 29 lira, konaklama bedeli olarak 8,50-10 veya 11 lira ödeyecek. 1 Temmuz-15 Ağustos döneminde ise konaklama ücretleri 13-14,50 lira olarak uygulanacak.
SANAYİ ÜRETİMİ SIÇRAMA YAPTI
Sanayi üretim endeksi, Kasım 2020'de aylık bazda yüzde 1.3, yıllık bazda yüzde 11 artış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 8.7 artış gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yaşanan tüm zorluklara rağmen sanayi üretimimiz piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Kasım döneminde sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk" dedi. Bu arada ciro endeksleri ve perakende endeksleri de yükseldi.
OTO KİRALAYAN CEZAYI ÖDER!
Kiralık araçlarla trafik kurallarını ihlal edenlere kesilen cezaların ruhsat sahibine değil, aracı kiralayanlara gönderilmesine yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara memnun olduklarını belirten Ege Kiralamacılar Derneği (EKDER) Başkanı Ercüment Çağlarhep, eski sistemde trafik cezaları doğrudan firmalara geliyordu ve firmalar da araç başına yıllık 10-20 bin lira arasında trafik cezası ödemek zorunda kalıyordu. Çünkü bu cezaların çoğunluğu tahsil edilemiyordu" dedi.
DAR GELiRLİLERE KÖMÜR YARDIMI YAPILACAK
Kömür yardımı bu yıl da sürecek. Cumhurbaşkanı kararına göre; toplam kömür miktarı il ve ilçe bazında tespit edilen aile başı kömür miktarları ve yardımdan faydalanacak muhtaç aile sayıları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek. Kömür, ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında kullanılamayacak.
İSTANBULLULAR'A 15 MiLYAR TL KATKI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan 'Sosyal Koruma Kalkanı' kapsamında İstanbul'da 15 milyar liradan fazla destek sağlandı. 1 milyon 100 bin 286 hane/ kişiye 1 milyar 100 milyon 286 bin lira sosyal destek, 1 milyon 222 bin 857 çalışana 9 milyar 380 milyon 803 bin 767 lira kısa çalışma ödeneği, 734 bin 451 çalışana 2 milyar 251 milyon 403 bin 757 lira nakdi ücret desteği ödendi.
ELON MUSK'IN LİDERLİĞİ 1 HAFTADA BİTTİ!
Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, 1 hafta içinde dünyanın en zengin kişisi unvanını kaybederek en zenginler listesinde ikinci sıraya geriledi. Geçen hafta Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengini olan Musk, önceki gün Tesla hisseleri yaklaşık yüzde 8 değer kaybedince, 1 günde servetinden yaklaşık 14 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Musk, 176.2 milyar dolarlık servetiyle, 182.1 milyar dolar serveti olan Bezos'un ardına düştü.
EBEGÜMECİ 300 TL
Pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler bitki çaylarına yöneldi, ebegümecine olan ilgi de arttı. Ebegümecinin kilosu aktarlarda 300 liraya kadar çıktı. Aktar Koray Özkılıç, ebegümecinin daha çok bitki çaylarına katıldığını anlatarak, "Salgın sürecinde bu bitki çok popüler oldu. Ebegümeci, Ege ve Akdeniz yöresinde doğal olarak yetişiyor" dedi.
İLLE DE ANTALYA
Covid-19 salgını sürecinde misafirlerine güven veren Antalya'yı geçen yıl 3 milyon 512 bin 910 turist ziyaret etti. Ziyaretçilerin 1 milyon 509 bin 648'ini Rusya'dan gelen misafirler oluştururken; 557 bin 765 misafirle Ukrayna, 346 bin 319 turistle Almanya, 211 bin 881 misafirle İngiltere, 90 bin 751 turistle Polonya takip etti. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, zorlu geçen 2020'de her yıl olduğu gibi yine Rusya'nın birinci planda olduğunu belirterek, "Hem en yakın destinasyon hem de Ruslar Antalya'yı seviyor" dedi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay da "Dünyanın en çok ziyaret edilen destinasyonu Antalya oldu. Ruslar'ın Antalya'ya özel ilgileri var" dedi.