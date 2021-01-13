Tüm bu öngörülere ulaşmanın yolu da mükelleflerin, vergilerini takip edip ödemelerinden geçiyor. Sistem Global Danışmanlık Denetim Müdürü Adil Gökçe Karagülle, hem vatandaşın hem de devletin bütçesine yön verecek bazı mali yükümlülüklerin nasıl hesaplandığını şöyle dile getirdi:

"Öncelikle 28 Aralık 2020 tarihinde Asgari Ücret Komisyonu kararı ile 2021 yılı asgari ücret tutarı belirlendi. 29 Aralık 2020 tarihli 1. mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan genel tebliğler ile de 2021 yılında uygulanacak vergi ve cezalar ile vergi uygulamalarında esas alınan had ve tutarlar açıklanmış oldu.