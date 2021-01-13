Gündemde yer alan haberlerle beraber vatandaşlar seyyanen kelimesiyle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Memur-Sen yönetimi, kamu görevlilerine seyyanen zam verilmesi talebini Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a iletti. Genel Başkan Ali Yalçın: - "Gıda enflasyonu yüzde 19'u gördü. Vergilere bakıyoruz 9,21 arttı. Asgari ücret ise 21,56 oranında artırıldı. Bu rakamlar ışığında görüyoruz ki gerçek enflasyonun hesaplanması zor değil. Kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğü herkesin malumu, seyyanen zam istiyoruz" dedi. Peki 2021 yılı memurlara seyyanen zam ve 3600 ek gösterge var mı?
İŞTE TÜM TALEPLER
- Sözleşmelilerin kadro talebi de aktarıldı
Kabulde, kamuda sözleşmeli istihdam konusu da gündeme geldi.
Yalçın, kamuda sözleşmeli statüsünün son bulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Kamuda sözleşmeli sayısı 400 bini aştı. Kamudaki sözleşmeliler arasındaki özlük hakları farklılığı da 20'yi buldu. Bu konunun da gündeme alınması gerekiyor. Kamuda sözleşmeli memurluk son bulmalı, kamuda istihdam modeli 'kadrolu' olmalıdır."
Bakan Elvan'a sağlık çalışanlarının taleplerini de ileten Yalçın, "Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerde sorunlar var. Bu sorunların başında ise hala yapılmamış ek ödemeler var. Bu sorunlar giderilmeli. Sorunların giderildiği gibi belirsizlik de bitirilmeli." ifadelerini kullandı.
Yalçın, Belediyeler Kanun'a tabi yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli personele kadrolarının bir an önce verilmesini istedi.
SEYYANEN NEDİR?
Arapça kökenli bir kelime olan Seyyanen eşit miktarda anlamını taşımaktadır. Son zamanlarda çok kullanılan bu kelime eşit zam anlamına gelmektedir.
SEYYANEN ZAM NE DEMEKTİR?
Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler.
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.