Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) toplamda 30 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı yapacak. KPSS 70 puan şartı aranan adayların En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor. Peki BTK kadrolu personel alımı başvuru şartları neler?
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Uzman Yardımcısı alımı başvuruları 10 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. 19 Şubat 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar devam edecek.
Adaylar başvuru işlemini Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen yapmaları gerekiyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
BTK kadrolu personel alımı başvur şartları;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
c) 2021 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 ve sonraki tarihlerde doğanlar).
ç) 2019 ve 2020 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), alanlara göre aşağıda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlar arasında alanlar itibarıyla yüksek puandan düşük puana doğru yapılan sıralama sonucunda;
Hukuk alanında, KPSSP3 veya KPSSP4 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile
Sosyal Bilimler alanında, KPSSP3 veya KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile,
Mühendislik alanlarında, KPSSP2 veya KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile
Başvurduğu alanın 20 katı sayıda aday arasına girmiş olmak gerekmektedir.