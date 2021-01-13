Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) toplamda 30 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı yapacak. KPSS 70 puan şartı aranan adayların En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor. Peki BTK kadrolu personel alımı başvuru şartları neler?