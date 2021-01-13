534 bin kişiye evde bakım desteği! Yakınına bakana 1.657 tl

Sosyal koruma alanlarını güçlendiren hükümet, 534 bin kişiye evde bakım desteği veriyor.
Memur maaş katsayısındaki artışla evde bakım desteği bin 544 liradan bin 657 liraya yükseldi.
Evde bakım desteği; yüzde 50 engelli raporu bulunan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişilerin bakımı için ödeniyor.
Ayrıca hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin (AGİ hariç) 3'te 2'sinden düşük olması gerekiyor.
Gelir sınırı yeni asgari ücretle arttı.
Hane içinde kişi başı gelir bin 705 liranın altındaysa aylık bağlanıyor.