Altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler merak ediliyor. 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki vatandaşlar tarafından merakla sorgulanırken düşüş sürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 719,00 lira, Cumhuriyet altını 2.942,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 443,40 liradan işlem gördü. Altın piyasasında, en düşük 441 bin 800 lirayı, en yüksek ise 444 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 443 bin 200 liradan tamamladı. İşte altın fiyatlarında son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|445,80
|446,00
|443,20
|443,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.938,00
|2.959,00
|2.921,00
|2.942,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|406,50
|410,50
|404,20
|408,20
|Lira(Tam) Ziynet
|2.871,00
|2.891,00
|2.854,00
|2.874,00
|Yarım Ziynet
|1.435,00
|1.445,00
|1.427,00
|1.437,00
|Çeyrek Ziynet
|718,00
|723,00
|714,00
|719,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 azalışla 443,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 719,00 lira, Cumhuriyet altını 2.942,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 443,40 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 443 BİN 200 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 443 bin 200 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 441 bin 800 lirayı, en yüksek ise 444 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 443 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 833 milyon 661 bin 833,58 lira, işlem miktarı ise 1.885,27 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 845 milyon 282 bin 370,24 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret, Say Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.858,74 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.858,74 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,4 kayıpla 443 bin 200 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4233 lira, satışta 7,4530 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4556 lira, satışta 7,4855 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,15'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,65'ten gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2180, sterlin/dolar paritesi 1,3665, dolar/yen paritesi de 103,76 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,40 azalışla 56,25 dolardan işlem görüyor.
PETROL FİYATLARI GERİLEDİ, ALTIN YATAY
ABD hampetrol stoklarında önemli ölçüde gerileme olduğunu gösteren veriler sonrası yükselen petrol fiyatları, yeni kısıtlama önlemlerine ilişkin açıklamalarla hafif geriledi.
Küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin belirsizlerin etkisiyle hız kazanan altın fiyatlarındaki yükseliş de, ABD'de yeni teşvik beklentisi ve tahvillerdeki yükselişle baskılandı.
Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları, 8 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 5 milyon 820,000 bin varil geriledi.
Aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 232,000 varil azaldı.
API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 1 milyon 880 bin varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 4 milyon 430,000 varil yükseldi.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 0.14 düşüşle 56.70 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.34 artışla 53.49 dolar,
- altın yüzde 0.04 artışla 1,856.79 dolar,
- gümüş yüzde 0.77 düşüşle 25.35 dolar,
- bakır yüzde 1.95 artışla 7,998.50 dolar,
- platin yüzde 0.09 düşüşle 1,075.81 dolar,
- paladyum yüzde 0.28 artışla 2,405.43 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 443 liraya, çeyrek altın 733 liraya, Cumhuriyet altını da 2,910 liraya geriledi.
Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, altının "toparlanma çabası" içinde olduğunun altı çizilerek, şöyle denildi:
"Altın dört günlük sert düşüşüne dün ara vererek, yeşilde kapattığı bir seansı geride bıraktı. 1843 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan sarı maden, 200 günlük hareketli ortalamadan destek bulmaya devam ediyor.
"Aşı çalışmaları dünyada hız kazanmaya başlamış, ABD seçimlerini piyasalar geride bırakmışken, piyasalardaki risk iştahı da artmış görünüyor. Artan risk iştahıyla birlikte ABD 10 yıllıklarındaki çıkış da sürüyor.
"Dün 1.18 seviyesiyle Mart ayından beri kaydettiği en yüksek seviyeyi kaydeden ABD 10 yıllık tahvilleri, altın fiyatını baskılamaya devam ediyor. Bu baskıya rağmen altın, günü 1854 dolar/onstan tamamlarken yüzde 0.6 kazancı hanesine yazmayı başarmış oldu.
"Gümüş de dünkü seansı yeşilde kapatmayı başarırken, 25 dolar/ons üzerinde işlem görmeye devam ediyor. 24.90 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan beyaz maden, 25.50 dolar/onstan günü tamamlayarak önceki güne kıyasla hanesine yüzde 2.6 kazanç yazmış oldu.
"Platin, dün tam bir toparlanma içerisinde olduğu seansı geride bıraktı. 1076 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan kıymetli maden, önceki güne kıyasla yüzde 3.9 kazanç elde ettiği bir günü geride bıraktı.
"Paladyum ise diğer kıymetlilerle benzer şekilde yeşilde kapatmayı başardığı bir seansı geride bırakırken, günlük kazancı yüzde 1'i aştı. 2370 dolar/onstan seansı tamamlayan paladyum, 2397 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 1.1 değer kazanmış oldu.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, hacim açısından son zamanların en düşük işlem günü geride kaldı. Borsa İstanbul'da toplamda 892 kg altın, 2854 kg gümüş işlemiyle seans tamamlanmış oldu."