Aktif çalışma hayatında olan vatandaşlar emeklilik durumlarına alışmaları bir hayli zor olacak. Emekli olmak için gerekli olan bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Emeklilik için yerine getirmeniz gereken şartlardan biri ve en önemlisi emeklilik yaşının doldurulması gerekiyor. Diğer bir emekli olma şartı ise prim ödenen gün sayısının tamamlanmasıdır. Bu bağlamda erken emeklilik en önemli arzu olmaktadır. 48 yaşında emekli olmak için yerine getirmeniz gereken kriterler vardır. SSK giriş tarihi 1 Ocak 1992 olacak. Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödemeyle ve 48 yaşında emekli olabilirsiniz.