Kalem kalem belli oldu! İşte 2021'de ödenecek ücretler

Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıla ilişkin sigorta primleri ve ödeneklerin tutarlarını belirledi. Buna göre 2021'de evde gündelikçi çalıştıranlar, sigorta ve sağlık primini kendileri ödeyenler bu tutarlar üzerinden ödeme yapacak. Ev hizmetlerinde bakıcı gündelikçi, bahçıvan ayda on gün çalışanlar için işveren tarafından ödenecek prim tutarı 447 lira, aynı evde bir ay çalışanlar için ödenecek tutar ise bin 341.56 lira oldu.