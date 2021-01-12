Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2019 yılına göre 2020'de yaşanan fiyat artışı yüzde 80 olurken m2 fiyat değişimi ise 3 bin 692 TL'den 6 bin 644 TL'ye çıktı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Yaşanan artışlar sonrası m2 fiyatları yüzde 79 ile Alanya'da 5 bin 356 TL'ye, yüzde 73 ile Dalaman'da 3 bin 769 TL'ye, yüzde 72 ile Konyaaltı'nda 6 bin 261 TL'ye çıktı.