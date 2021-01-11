Çalışmaya başlayan herkesin başlangıçta olmasa da sonradan en büyük isteği emekli olmaktır. Çalışma yaşamının ilk yıllarında pek önemsenmeyen emeklilik sonlara doğru en çok arzulanan ve ne zaman gerçekleşeceği merak edilen bir konudur. 3600 günden emeklilik şartları ilk etapta 4A sigorta koluna bağlı çalışan vatandaşlarımızın kadın veya erkek çalışan olması şartından bağımsız olarak tamamen ilk sigorta giriş tarihi ile bağlantılıdır. 3600 günden emekli olmak isteyen vatandaşlarımız bu haktan yararlanmak için 08.09.1999 tarihi ve öncesinde ilk sigorta girişine sahip olmalıdırlar.
3600 GÜNDEN NASIL EMEKLİ OLUNUR?
4A yani eski adıyla SSK, 4B yani eski adıyla Bağ-Kur ve 4C yani eski adıyla emekli sandığı kapsamında sigortalı olan kadın ve erkeklerin erken emekli olabilmeleri için en önemli şart sigorta başlangıç tarihleridir. Erken emeklilikte üç tarih çok önemli…
Erken emeklilik için 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olup, 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir.
İkinci olarak da 31.12.2011 tarihinden önce sigortalı olup 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 iş günü primini dolduran erkekler 55 yaşında, kadınlar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
08.09.199 tarihinden önce girişi olmayanların 3600 günden emekli olmaları mümkün değildir. Bunun dışında 31.12.2011 tarihine kadar prim gününü doldurmamış olan erkek sigortalılar 59, kadın sigortalılar ise 58 yaşında 3600 gün üzerinden emekliliğe hak kazanırlar.
Kişinin sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 prim gününden emekli olmaları avantaj sağlamamaktadır. Ancak, 3600 gün şartı, 08.09.1999'dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanmaktadır.
SORULARLA 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK
– 4 Şubat 1972 doğumlu eşimin SSK başlangıç tarihi 27 Ağustos 2010 olup 2600 gün primi var. 1000 gün daha prim ödeyerek 3600 günden emekli olabilir mi? Olabilirse ne zaman? E.E.
Eşiniz gibi 7 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların 3600 günle emekli olma hakkı yok. Eşiniz iki şekilde emekli olabilir. 7200 gün prim ve 58 yaş şartlarına tabi olarak. Primini 7200 güne tamamlayacağı tarihte. 4800 gün prim ödeme ve 61 yaş şartlarına tabi olarak. Bu seçenekte de 1200 gün daha prim ödeyerek primini 4800 güne tamamlarsa 61 yaşını dolduracağı tarihte.
– 26 Haziran 1967 doğumluyum. SSK başlangıcım 1997. 3600 günden ne zaman emekli olurum? T.S. Yaş haddinden emekli olmak için; 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 3600 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız 26 Haziran 2027 tarihinde emekli olabilirsiniz? T.S.
Yaş haddinden emekli olmak için; 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 3600 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız 26 Haziran 2027 tarihinde emekli olabilirsiniz.
– 4 Kasım 1971 doğumlu annemin SSK başlangıç tarihi 15 Ağustos 1989 olup 2606 gün primi var. Sağlık sebeplerinden dolayı çalışmaya devam edemeyeceğinden SGK'dan geri ödeme alabilir miyiz? K.G.
Emekli olmak için aranan yaşı doldurduğu halde emekli olacak kadar primi olmayanlardan talep edenlere, ödedikleri prim 'yaşlılık toptan ödemesi' adı altında iade edilmektedir. Annenizin prim iadesi alabilmesi için 58 yaşını doldurması gerekir. Ancak iade olarak alacağı para, kuruma gidip geleceği taksi parasını karşılamayacağından, prim iadesinden ziyade emekli olmayı düşünmeli. Çünkü 994 gün daha prim ödeyerek primini 3600 güne tamamlaması şartıyla, 58 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir. Sağlık sebeplerinden dolayı çalışamayacağını belirtmişsiniz. Şayet en az yüzde 60 oranında işgücü kaybı varsa malulen emekli olması da mümkün (10 yıl sigortalılık süresi, 1800 gün prim ödeme ve yüzde 60 oranında işgücü kaybı şartlarıyla
1999 ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICINA SAHİP OLMANIN OLUMLU YÖNLERİ NELER?
1999 tarihinden önce sigortalı olanlar emekliliğin kapısını aralıyorlar. Yeni belirlenen duruma göre, 1999 yılından önce sigortalı olanlar bazı avantajlara sahip oluyorlar. Bu kişiler:
Erken emekli olma fırsatı elde ederler.
Aralıksız çalışan bir kişinin 3600 prim gününü tamamlamış olduğu kabul edilir.
Bu tarihten sonra sigortalı olan kişilere göre daha yüksek maaş alırlar.
4500 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALMAK İÇİN ŞARTLAR
Soru: SSK giriş tarihim Mart 2007'de olup 3800 prim ödemem var. 4500'den emekli olmak için dilekçe verdiğimde kıdem tazminatımı aynı yıl alabilir miyim? ? Şule YILDIRIM
Cevap: Doğum tarihinizi bildirmemişsiniz. Emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındaki şartları sağlayanlar işlerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabiliyor. İki emeklilik seçeneğiniz var.
1) 7000 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarıyla. Bu seçenekte 3200 gün daha prim ödeyerek priminizi 7000 güne tamamlayacağınız tarihte işinizden kıdem tazminatı alarak ayrılabilirsiniz.
2) 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarıyla. Bu seçenekte kıdem tazminatı alarak işinizden ayrılabilmeniz için; primi 4500 güne tamamlamanızın yanında, 25 yıllık sigortalılık sürenizi de doldurmanız gerekiyor. Başka bir ifadeyle 4500 gün primle 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız Mart 2032'de kıdem tazminatı alarak işinizden ayrılabilirsiniz.
ERKEN EMEKLİLİKTE ARANAN DİĞER ÖNEMLİ ŞARTLAR NELER?
Erken emekli olabilmek için 1999 tarihinden önce sigortalı olmak büyük bir avantaj sağlıyor fakat bunun yanında başka şartlar da var. 1999 öncesinde sigortası başlayanların erken emekli olma şartları:
3600 günlük prim ödemesi tamamen yapılmış olmalı.
15 yıllık çalışma süresi dolmuş olmalı.
Çalışanlar 4A, 4B, 4C sigorta gruplarından herhangi birinin kapsamında olmalılar.
Herhangi bir prim borcu bulunmamalı.
Erken emekli olmak için bu şartların yanında bir de yaş koşulunu sağlamak gerekiyor. Bu durum erkek ve kadınlar için farklı oluyor. Ayrıca 3600 prim gününün tamamlandığı tarih de emekli olma yaşını etkiliyor. Belirtilen tarihten sonra sigortalı olan kişilerinse başka koşullara uygun olup olmadığına bakılmaksızın başvuruları kabul edilmiyor.
KADINLAR KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİYOR?
9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortaya giriş yapmış olan kadınların 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 sigorta prim günü ödemelerini tamamladıkları tarihler emekli olacakları yaşın belirlenmesinde önem teşkil ediyor.
24.05.2002 ve 23.05.2005 arasında tamamlayanlar 52 yaşında
24.05.2005 ve 23.05.2008 arasında tamamlayanlar 54 yaşında
24.05.2008 ve 23.05.2011 arasında tamamlayanlar 56 yaşında
24.06.2011 tarihinden sonra tamamlayanlar 58 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.
ERKEKLERİN EMEKLİLİK YAŞI KAÇ?
Belirtilen tarihten önce sigorta girişi olan erkeklerin 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim günü ödemesini tamamladıkları tarihler emeklilik yaşlarını etkiler.
24.05.2002 ve 23.05.2005 arasında tamamlayanlar 56 yaşında
24.05.2005 ve 23.05.2008 arasında tamamlayanlar 57 yaşında
24.05.2008 ve 23.05.2011 arasında tamamlayanlar 58 yaşında
24.05.2011 ve 23.05.2014 arasında tamamlayanlar 59 yaşında
24.05.2014 tarihinden sonra tamamlayanlar 60 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
Doğum tarihim 1973, 19 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım 01.03.1997, 5600 prim günüm var. B. TOPRAK
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 16 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda prim gün sayınız da tamamlanmış olur ancak 55 yaşınız 2028 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 2028 yılı olacaktır. Askerliği borçlanmazsanız 2029 yılında emekli olabilirsiniz.
01.04.1987 girişim, ne zaman emekli olurum? Abdullah V.
1987 yılında işe girmiş olanlar SSK'dan 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Kendilerine emekli aylığı bağlanması için bu 3 şartın oluşması gerekiyor. Ayrıca askerliği 1987'den önce yapmışlarsa askerlik borçlanıp 25 yıl, 49 yaş ve 5300 gün şartlarına tabi olabilirler.
10.10.1974 doğumluyum. 1989 yılında meslek lisesinden sigortalı oldum. İlk primim 11.06.1997 tarihinden itibaren görülüyor. 5300 günüm var. Askerliğimi ne kadar borçlanmalıyım? Ayhan B.
Staj girişi emeklilikte sayılmaz. 1997 yılındaki girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Sadece 3 aylık askerlik borçlanarak 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda prim günü tamamlayıp 56 yaşınızın dolacağı 02.06.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.
20.08.1956 doğumluyum. 01.08.1978 işe giriş tarihim, 3219 günüm var ve sigortam askerlikten sonra. H.Ö.
Sizin için en uygun emeklilik 3600 günden emekli olabilmektir. 3600 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz. Bunun için 381 gün daha prim ödemelisiniz. Askerliği ödemediyseniz 381 gün borçlanabilirsiniz.
19.05.1980 doğumluyum. 27.02.2002'de SSK'lı olarak işe başladım, 1377 günüm var. İsteğe bağlı olarak 16.02.2019'da ödemeye başladım, halen devam ediyorum. 2 doğum yaptım, 2008 ve 2013'te. SSK'dan dan mı, Bağ-Kur'dan mı daha önce emekli olurum? Füsun YÜCETÜRK
İşe başlangıcınız baz alındığında SSK'dan daha önce emekli olabilirsiniz. Bağ-Kur'dan emekli olabilmeniz için en az 5400 prim gün ve 61 yaştan kısmi, 58 yaş ve 9000 günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz. SSK'dan ise 25 yıl, 58 yaş ve 4500 prim günle kısmi, yine 58 yaş ve 7000 günle tam emeklilik şartlarına tabisiniz. SSK'dan en az 4500 prim günü tamamlayıp 58 yaşınızın tamamlanacağı 10.05.2038 tarihini bekleyebilirsiniz.