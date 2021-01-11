'GEREKİRSE DAHA FAZLA SIKILAŞTIRMAYA GİDERİZ' AÇIKLAMASI DOLARI BASKILIYOR

Ekonomide yeni dönemle beraber Merkez Bankası'nın attığı adımların yanı sıra 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' açıklamaları dolar/TL'yi baskılayan en büyük unsur olarak dikkat çekti. Merkez Bankası'nın verdiği mesajlar faizin enflasyon üzerinde tutularak yatırımcılara pozitif getiri sağlanacağını gösteriyor. Bu durum dolar kurunda ani yükselişleri frenleyen ve istikrarlı bir görüntü çizmesini sağlayabilecek yegane etmen olarak dikkat çekti. Bu durum Mavi Dalga senaryosu ile küresel düzeyde zayıf kalacak dolarla birleşince TL varlıklarının cazibesini artıracak unsur olarak göze çarpıyor.

6 Kasım 2020 tarihinde 8.58 lirayı gören dolar/TL, yeni para politikasının etkisiyle zayıf seyrini sürdürerek 7 Ocak 2021'de 7.23'ü gördü.