81.2 milyar liralık sosyal destek programı hayata geçti! Sosyal destek için şartlar ne? Kimler yararlanacak?

Hükümet, 2021 yılı için 81.2 milyar liralık sosyal destek programını devreye aldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, birçok başlıkta devlet yardımları ve desteklerinin arttığını söyledi.
Peki sosyal destek için şartlar ne? Kimler yararlanacak? İşte detaylar...
65 yaş aylığı 763 lira oldu.
Yüzde 40-69 engellilerin aylığı 609, yüzde 70 ve üzeri engellilerin aylığı 914, engelli yakını aylığı 609 liraya çıkarıldı.
İhtiyaç sahibi tüberküloz ile SSPE hastalarına ödenen nakdi yardım bin 657 lira oldu.
Çocukların aile yanında desteklenmesini amaçlayan sosyal ve ekonomik destek programı kapsamında çocuk başına yapılan destek tutarı bin 161 lira oldu.
Zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların istihdamını desteklemek amacıyla yaşama geçirilen korumalı işyeri modeli ile her bir engelli için ödenen aylık tutar 914 liraya çıktı.
EVDE bakım desteği, bu yılın ilk yarısı için aylık bin 657 liraya yükseldi.