81.2 milyar liralık sosyal destek programı hayata geçti! Sosyal destek için şartlar ne? Kimler yararlanacak?

Zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların istihdamını desteklemek amacıyla yaşama geçirilen korumalı işyeri modeli ile her bir engelli için ödenen aylık tutar 914 liraya çıktı.



EVDE bakım desteği, bu yılın ilk yarısı için aylık bin 657 liraya yükseldi.