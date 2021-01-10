KPSS 70 puanla Hazine ve Maliye Bakanlığı 300 Defterdarlık Uzman Yardımcısı alımı için ilan yayınladı. Başvuruda bulunacak adaylar için başvur tarihi ve şartlarını, sınav tarihi ve atama yapılacak illerin kadrolarına kadar duyuran Bakanlık, 2021 yılının ilk memur alımlarından birini gerçekleştirecek. Peki hangi illere memur ataması yapılacak? Defterdarlık uzman yardımcısı gelir ve giderleri çalıştığı birimde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen standartlarda raporlamakla yükümlüdür. Saymanlık biriminde çalışıyorsa bakanlık tarafından belirlenen zamanlarda dönem içi ve dönem sonu hesap faaliyet raporlarını düzenli bir biçimde bakanlığın ilgili dairesine göndermelidir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 300 adet Defterdarlık Uzman Yardımcısı alım ilan metni kapsamında başvurular 18 Ocak 2021 tarihi itibari ile başlayacak. Adaylar en geç 29 Ocak 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
Ayrıca başvurular Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortam üzerinden alınacak.
BALVURU ŞARTLARI NELER?
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (29/01/2021) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır.
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
c) TABLO 2'de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,
ç) ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 2'de belirtilen puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak. (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır.),
d) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.
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Defterdarlık Uzman Yardımcısı Ne İş Yapar?
İl ve ilçe merkezlerinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı teşkilatının mal müdürlükleri, muhasebe, muhakemat, saymanlık birimlerinde defterdarlık uzman yardımcısı istihdam edilmektedir.
Defterdarlık uzman yardımcısı gelir ve giderleri çalıştığı birimde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen standartlarda raporlamakla yükümlüdür. Saymanlık biriminde çalışıyorsa bakanlık tarafından belirlenen zamanlarda dönem içi ve dönem sonu hesap faaliyet raporlarını düzenli bir biçimde bakanlığın ilgili dairesine göndermelidir.
Mal müdürlükleri il ve ilçelerde harcama işlemleri ile ilgilenmektedir. Merkezi bütçeden yapılan tüm harcamalar mal müdürlüklerinden geçmektedir. Defterdalık uzman yardımcısı mal müdürlüğünde görevlendirilmişse harcama işlemlerini incelemek, mevzuata aykırı ödemelerin yapılmasını önlemek, hukuka veya usule aykırı olarak yapılmış harcamaları tespit etmek ve raporlamakla görevlidir.
Nüfusu çok az bir ilçede görevli defterdarlık uzman yardımcısı muhakemat biriminde çalışır. Muhakemat birimi mal müdürlüğü olmayan yerlerde bulunur ve o ilçede mal müdürlüğünün görevini yapmaktadır. Yapılan iş niteliği itibariyle yukarıda anlattığımızdan farklı değildir. Muhakemat birimlerinde mal müdürlüklerine oranla daha az personel ve daha az iş yapılmaktadır.
Aynı zamadan uzman yardımcılığı süreci boyunca eğitim ve yeterlilik süreci devam etmeketdir. Yeterlilik sınavından başarılı olunmasının ardından defterdarlık uzman yardımcısı yani DUY ünvanı yerini defterdarlık uzmanı ünvanına bırakır.