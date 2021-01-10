Mal müdürlükleri il ve ilçelerde harcama işlemleri ile ilgilenmektedir. Merkezi bütçeden yapılan tüm harcamalar mal müdürlüklerinden geçmektedir. Defterdalık uzman yardımcısı mal müdürlüğünde görevlendirilmişse harcama işlemlerini incelemek, mevzuata aykırı ödemelerin yapılmasını önlemek, hukuka veya usule aykırı olarak yapılmış harcamaları tespit etmek ve raporlamakla görevlidir.

Nüfusu çok az bir ilçede görevli defterdarlık uzman yardımcısı muhakemat biriminde çalışır. Muhakemat birimi mal müdürlüğü olmayan yerlerde bulunur ve o ilçede mal müdürlüğünün görevini yapmaktadır. Yapılan iş niteliği itibariyle yukarıda anlattığımızdan farklı değildir. Muhakemat birimlerinde mal müdürlüklerine oranla daha az personel ve daha az iş yapılmaktadır.

Aynı zamadan uzman yardımcılığı süreci boyunca eğitim ve yeterlilik süreci devam etmeketdir. Yeterlilik sınavından başarılı olunmasının ardından defterdarlık uzman yardımcısı yani DUY ünvanı yerini defterdarlık uzmanı ünvanına bırakır.