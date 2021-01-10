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    Esnafa sunulan hibe desteği için başvurular uzatıldı! Cuma günü biten başvurular 11 Ocak’a kadar yapılabilecek

    Milyonlarca esnafa sunulan hibe desteği için başvurular uzatıldı. Cuma günü biten başvurular 11 Ocak'a kadar yapılabilecek. Ticaret Bakanı , "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik 30 Aralık 2020'de başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini gelen talepler üzerine, 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23.59'a kadar uzattık" dedi.

    Esnafa 5.250 tl hibe

    Milyonlarca esnafa sunulan hibe desteği için başvurular uzatıldı.

    Cuma günü biten başvurular 11 Ocak'a kadar yapılabilecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik 30 Aralık 2020'de başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini gelen talepler üzerine, 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23.59'a kadar uzattık" dedi.

    Destek kapsamında söz konusu kesime aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira doğrudan gelir desteği ile 3 ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira kira desteği verilecek. Böylece büyükşehirde bulunan bir esnafın alacağı toplam para 5 bin 250 lirayı bulacak.

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    Haberler Ekonomi Esnafa sunulan hibe desteği için başvurular uzatıldı! Cuma günü biten başvurular 11 Ocak’a kadar yapılabilecek