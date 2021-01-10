Bunu da yaptılar! Sahibinden internetten ikinci el araç alan adam inanılmaz gerçeği benzin alırken fark etti

2.El araç alırken nelere dikkat edeceğiz?

İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken birçok unsur vardır. Aksi takdirde, sorunlarla karşılaşabilir, aracı gerçek piyasa değerinin çok daha üstüne satın alabilir veya aldığınız araçtan memnun kalmayabilir ve zarar edebilirsiniz.

– Öncelikle yetkili servis bakımlı ve tüm bakım onarım ve hasar kayıtları kilometreleri ile birlikte kayıtlı olan araçları almaya özen gösteriniz.

-Öncelikle ilk sahiplerinin sattıkları araçları almaya çalışınız.