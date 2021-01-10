Bunu da yaptılar! Sahibinden internetten ikinci el araç alan adam inanılmaz gerçeği benzin alırken fark etti

Bunu da yaptılar! Sahibinden internetten ikinci el araç alan adam inanılmaz gerçeği böyle fark etti. İstanbul'da araç satın alan bir şahıs hayatının şokunu yaşadı. Benzinciye giden adam, Renault Clio marka aracın ön kısmının 2012 model bir araca, arka kısmının ise 2010 model bir araca ait olduğu öğrendi. Hayatının şokunu yaşayan adam, hukuku mücadelesi başlattı. İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken birçok unsur vardır. Aksi takdirde, sorunlarla karşılaşabilir, aracı gerçek piyasa değerinin çok daha üstüne satın alabilir veya aldığınız araçtan memnun kalmayabilir ve zarar edebilirsiniz.
Dizel yakıt deposu takılmış
Pompacıyı aracın benzinliği olduğu konusunda uyaran Yıldız, "aracın yakıt deposu dizel" yanıtını aldı. Hayatının şokunu yaşayan Yıldız, hemen aracı İzmit'te bulunan ünlü bir ekspertiz firmasına götürdü. Burada yapılan incelemelerde aracın sadece iki kapısını orijinal olduğu ve başka bir araçla kesilerek birleştirildiğini öğrendi.
Yaşadığı soku bir türlü üzerinden atamayan Buğra Yıldız ise "Ben aracıma yakıt almaya gittiğim de pompacı bana dizel pompasının bu araca girdiğini söyledi. Ben bundan şüphelendim ve aracı bir özel servise götürdüm. Özel serviste ki usta bana aracınla ilgileniyorum satmak ister misin dedi. 'Aracı inceleyebilirsin' ağabey dedim. O da aracı incelemeye başladı. Bu sefer bana 'aracın eklemesi var ekleme kaynak izleri var' dedi. Bu sefer ben aracı alırken eksper yaptırdığım firmanın genel merkezine gittim.
Çünkü bana aracı alırken 1 parça değişen 7 parça boya var demişlerdi. Sonrasında genel merkez aracın ekli olduğunu kabul etti ama bu sefer de bizi ekspertiz yaptırdığımız bayiye göndererek 'biz onlara isim hakkı verdik sorumluluk onlara ait. Bayi de sizin aracınıza bakan eleman bizim değil genel merkezin elemanı o ilgilenecek' dedi. Satıcı kabul etmiyor aracını geri almıyor. Eksper hatasını kabul ediyor ama bana diyor ki 'benden alabileceğin tek şey bana verdiğin eksper ücreti onu da mahkemeyi kazanırsan alabilirsin.'"
Hukuk mücadelesi başlattığını söyleyen Yıldız, "Ben de aracı aldım ekspertiz uzmanı Sami Tarcan'a götürdüm. Aracın önü 2012 model ama arka kısmı 2010 model başka bir araca ait. Ben aracı 2012 model diye almıştım. Araçta orijinal olan tek şey sağ ve sol ön kapı bunlardan da birinin camı orijinal sadece camına kadar değiştirmişler aracı biz çok mağduruz. Bize yapılan dolandırıcılık işi yargıya taşıdık elimizden ne gelirse kendimizi savunacağız" diye konuştu.
Aracın sadece iki kapısı orijinal
Aracı son olarak inceleyen ve aracın ekleme bir araç olduğunu tespit eden ekspertiz uzmanı Sami Tarcan ise, "Buğra arkadaşımız aracı orijinal 6 parça boya var diye almış. Sonra beni aradı ve şüphelerinden bahsetti. 'Ben de aracı görmem lazım görmeden bir şey diyemem' dedim. Ancak yaptığımız incelemede aracı direklerinden ve tabanından keserek başka bir araç kupasının takıldığını tespit ettik. Aracı bir tarafından anlamasalar bile sol tarafından kesilen nokta yamuk gözüküyor.
Çok küçük bir nokta da boya değeri yüksek çıkıyor geri kalan noktalar da orijinal gibi duruyor. Arkadaş aracı 2012 model diye almış ama aracın önü 2012 arka kısmı 2010 ve araçta sadece iki kapı orijinal. Geri kalan bütün parçalar çıkma takılmış. Aracı kaynatarak birleştirmişler olası bir kaza da nasıl bir hasar alır bilemiyorum. Eksper yapan firmanın bu anlamaması imkansızdı çünkü aracı lifte kaldırdığımızda bile alttan ek yerleri görünüyor. Araç alacak kişiler önce aracın kilometre ve hasar kaydını sorgulasınlar ondan sonra iyi bir firmaya gidip ekspertiz yaptırsınlar bunun kurumsal olması şart değil iyi bir ustaya kontrol ettirsinler" dedi.
2.El araç alırken nelere dikkat edeceğiz?
İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken birçok unsur vardır. Aksi takdirde, sorunlarla karşılaşabilir, aracı gerçek piyasa değerinin çok daha üstüne satın alabilir veya aldığınız araçtan memnun kalmayabilir ve zarar edebilirsiniz.
– Öncelikle yetkili servis bakımlı ve tüm bakım onarım ve hasar kayıtları kilometreleri ile birlikte kayıtlı olan araçları almaya özen gösteriniz.
-Öncelikle ilk sahiplerinin sattıkları araçları almaya çalışınız.
– Beğendiğimiz aracın şasi ve motor numarasının ruhsatla uyuştuğunu araç bilgilerinin plakasının marka ve modelinin doğru olduğuna bakınız ve emin olunuz.
– Aracın ruhsatındaki ilk tescil tarihinin aracın model yılı ile aynı olduğundan emin olunuz (pert veya ticariden çıkma olmadığına emin olmak için)
– Aracın plaka, şasi no ve motor no sorgusu 5664 üzerinden yapınız.
– Sigortacınız aracılığı ile aracın pert raporu ve ağır hasar kaydıolmadığına ve kaçıncı sahibi olacağınızı öğrenin.Çok fazla el değiştirmiş araçların büyük bir sıkıntıları olabileceğini unutmayınız.
– Alacağınız aracın kaporta aksamında değişen ve boyanan parçaları olmayan kazasız araçları seçmeye çalışın veya ne kadar az boyanan veya değişen parça var ise o kadar makbul olacaktır.
– Mümkün olduğu kadar düşük km li ve bakımlı araçları almaya çalışınız.
– Kesinlikle şasiler, ana direkler, bagaj havuzu düzeltilmiş ,hava yastıkları açılmış veya tamir görmüş araçları almamaya özen gösterin.
– Aracın içini dışını iyi inceleyin,ortalamabi kullanıcıda bakımları düzenli yapılmış özenle kullanılmış bi araç 200-250 bin km ye kadar pek yıpranmaz. Eğer araç içi ve dışı çok yıpranmış ise km'sinden şüphe duymalısınız. Piyasada 5 yaşını geçmiş birçok aracın km sinin düşürülmüş olduğunu unutmayınız.
– Uzaktaki satıcıya kesinlikle sanal ortamlardan banka veya ptt havalesi ile kaparo olarak para veya başka zinet değeri olan meta ve menkul göndermeyiniz.
-Almayı düşündüğünüz aracı kesinlikle ve kesinlikle yetkili servisinde veya 2. el ekspertizde muayene ettiriniz ve raporu ile satıcının söylediklerinin tuttuğuna emin olunuz.
-Aracınızı satarken çek senet veya taksit dahil başka ödeme türleri ile satmayın sadece nakit işlem yapınız.
-Noter hariç hiçbir yerde almayı düşündüğünüz araca para veya ödeme yapmayınız.
– Aldığınız aracın yedek anahtarıve kullanım klavuzlarını tam ve eksiksiz olarak teslim alınız.