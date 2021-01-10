Araba alacaklara müjde! Faizler sıfıra indi! İşte araba markalarının yeni kampanyaları

"750-800 BİN BANDINDA 2021 YILINI KAPATIRIZ"

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu, 2021 öngörülerini paylaşırken, "Eğer bir mutasyon süreci yaşamazsak, başka bir kapama gelmezse, farklı bir durumla karşı karşıya kalmazsak ben 2021'in en az 2020 kadar iyi bir sonuçla, yani 750-800 binlerle kapanacağını söyleyebilirim. Bunu da neye dayanarak söylüyorum? Karşımızda daha öngörülebilir bir ekonomi göreceğiz. Öngörülebilir bir döviz kuru, öngörülebilir bir faiz, iddialı olmayan ama sakin de olmayan bir mevduat faizi… Yani böyle bir sistemde ben inanıyorum ki 2021 yılını da 750-800 bin bandında kapatırız." diye konuştu.