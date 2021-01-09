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    Esnaf desteğinde başvuru süresi uzadı

    Ticaret Bakanı , esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik sağlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini talepler üzerine 11 Ocak'a uzattıklarını açıkladı.

    Esnaf desteğinde başvuru süresi uzadı
    Ticaret Bakanı , esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik sağlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini talepler üzerine 11 Ocak'a uzattıklarını açıkladı.

    COVID-19'un ticari hayat üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında esnaf, sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteği sağlanıyor.
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    Haberler Ekonomi Esnaf desteğinde başvuru süresi uzadı