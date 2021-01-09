Esnaf desteğinde başvuru süresi uzadı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik sağlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini talepler üzerine 11 Ocak'a uzattıklarını açıkladı.
COVID-19'un ticari hayat üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında esnaf, sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteği sağlanıyor.
COVID-19'un ticari hayat üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında esnaf, sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteği sağlanıyor.