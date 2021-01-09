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    34 olacak

    MİGROS, CarrefourSA'nın 34 mağazası için sözleşme imzaladığını açıkladı. Konuya ilişkin 'na (KAP) açıklama yapıldı.

    34 CarrefourSA Migros olacak
    MİGROS, CarrefourSA'nın 34 mağazası için sözleşme imzaladığını açıkladı. KAP'a Migros'tan yapılan açıklamada, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş (CarrefourSA) ile CarrefourSA tarafından işletilmekte olan 34 adet mağazanın kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin devri hususunda 07.01.2021 tarihinde sözleşme imzalandığı belirtildi ve mağaza adedinin, mağaza lokasyonlarının ve devir bedelinin uyarlamaya tabi olup, onayının ardından kesinleşeceği ve gerekli açıklamanın yapılacağı ifadelerine yer verildi.
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    Haberler Ekonomi 34 CarrefourSA Migros olacak