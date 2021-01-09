24 ayar gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın düşüşe geçti! 2021 altın fiyatları artacak mı?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! 24 ayar gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar sorusu 9 Ocak gününde de araştırılıyor. Altındaki düşüş trendi nedeniyle altın fiyatları artacak mı sorusu da gündemde yer alıyor. Yeni yılın ilk haftasında borsa kazandırırken döviz ve altın kaybettirmişti. Peki önümüzdeki günlerde altının seyri nasıl olacak? İşte merak edilenler!
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,20 kayıpla 444,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,16 azalışla 2.946,00 liraya geriledi. Geçen hafta 736,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 720,00 liraya düştü.
GRAM ALTIN: 438,11 - 438,21
ÇEYREK ALTIN: 712,00 - 722,20
YARIM ALTIN: 1.423,90 - 1.444,70
CUMHURİYET ALTINI: 2.843,40 - 2.878,30
ALTININ KİLOGRAMI GERİLEDİ
Altın piyasasında, en düşük 445 bin lirayı, en yüksek ise 456 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 azalışla 452 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 951 milyon 625 bin 64,27 lira, işlem miktarı ise 2.119,60 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 975 milyon 232 bin 533,37 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
BORSA KAZANDIRDI ALTIN KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,33 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 2,20, Dolar/TL yüzde 1,39, Euro/TL yüzde 1,35 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.474,76, en yüksek 1.542,75 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,33 artarak 1.540,61 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,20 kayıpla 444,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,16 azalışla 2.946,00 liraya geriledi. Geçen hafta 736,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 720,00 liraya düştü.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,39 değer kaybederek 7,3280 liraya, euro da yüzde 1,35 azalarak 8,9970 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,30 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,17 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,93 ile hisse senedi fonları oldu.
ALTIN ÜRETİMİNDE REKOR BEKLENİYOR
Türkiye Madenciler Derneği İkinci Başkanı ve Tüprag Madencilik Genel Müdürü Mehmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektör için büyük bir handikap olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen iş güvenliği ve çevre sorumluluğunu ön planda tutularak üretim hedefine ulaşıldığını ifade etti.
Altında geçen yıl için 40-45 ton arası üretim hedefi koyduklarını kaydeden Yılmaz, "Salgına rağmen devlet kurumlarıyla iletişimi sağlıklı ilerleterek, üretimde bir aksamaya sebebiyet vermedik ve 2020'yi 42 tonluk rekor üretimle kapattık. 42 ton altın üretmek, ekonomiye yaklaşık 2,4 milyar dolar bir katkı sağlamak demektir." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, Türkiye'de altın madeni sektörünün 2000'li yıllarda gelişmeye başladığını ve 20 yılda 382 ton altın üretildiğini hatırlatarak, sektörde bugün 13 bin 200 kişinin direkt ve yaklaşık 50 bin kişinin dolaylı olarak istihdam edildiğini aktardı.
Sektörün, devlete şu ana kadar 76 ton altın değerinde vergi ödediğini ifade eden Yılmaz, "Türkiye'de şu an işletmede 18 altın madeni bulunuyor. Var olan altın işletmeleri ve bu yıl üretime başlayacak olan sahaların kapasitelerini güncelliyoruz. Kesin ve net rakam henüz oluşmadı ancak 2020 üretim rakamının üzerinde olacağımızı şimdiden müjdeleyebiliriz." diye konuştu.