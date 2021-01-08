"Adaptif Uzun Far", karşıdaki aracın farlarını algılayıp Egea'nın uzun farlarını otomatik olarak açarak görüşü ve buna bağlı olarak sürüş güvenliğini arttırıyor. "Kör Nokta Uyarı Sistemi", ultrasonik sensörler yardımıyla aracın kör noktasında bir engel olup olmadığını algılıyor ve ilgili tarafın yan aynasındaki küçük bir turuncu üçgen ile sürücüyü uyarıyor. Ön park sensörleri, anahtarsız giriş/çalıştırma ve kablosuz akıllı telefon şarj gibi özellikler hayatı kolaylaştırıyor.

DAHA VERİMLİ VE ÇEVRE DOSTU MOTORLAR

Yeni Egea, 2021 yılında yollara baştan aşağı yenilenen motor ailesiyle çıkacak. İlk olarak yeni Egea, yepyeni 100 HP gücünde 1.0 litrelik GSE T3 motorla donatılacak. Yeni üç silindirli motor mevcut 1.4 litrelik motordan farklı olarak 1500 d/d'den itibaren 190 Nm gibi yüksek bir torku kullanıma sunuyor.