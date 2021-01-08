Milyonlarca kişi emekli olmanın ve rahat bir yaşam sürmenin hayalini kuruyor. Vatandaşlar ilerleyen yaşlarında emeklilik hayatı yaşamak istiyor. Çalışanlar için emekli olmanın yaş ve prim şartı gibi gereklilikleri bulunuyor. Çalıştığı işinden, iş yerinden, amirinden veya iş arkadaşlarından sıkılıp istifa eden bir kişi isteğe bağlı sigortalı olursa, emekliliğine kaç gün kaldığını kontrol etmeli. Emekliliğin hangi sigortalılık statüsünde olduğu son 1.261 güne göre belli olduğu için, uzun yıllar SSK'lı çalışan biri emekliliğine 4 yıl kala sigortalı olursa daha düşük emekli aylığı alabilir. Peki çalışmayanlar emekli olabiliyor mu? Çalışmayan kişiler nasıl emekli olabiliyor? Çalışmadan emekli olmanın şartları nelerdir? İşte çalışmadan emekli olabilmek ile ilgili detaylar... İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
ÇALIŞMADAN EMEKLİ NASIL OLUNUR? ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLMANIN FORMÜLÜ NEDİR?
Bunlardan şu şekilde sıralanmaktadır;
İsteğe Bağlı Sigorta (Dışarıdan çalışmadan isteğe bağlı sigorta prim ödemesi yapmak),
Ev hanımlarına sunulan Vergisiz Esnaflık,
Doğum ve Askerlik Borçlanması yaparak toplu para ödeyerek emekli olmak.
EV HANIMLARINA VERGİSİZ ESNAFLIK HAKKI!
Emekli olmak isteyen kadınlara sunulan en büyük kolaylık olan vergisiz esnaflık ile işçi almamak şartı ile evde üretim yaparak satış gerçekleştiren, gezici olarak meslek icrası gerçekleştirenler, motorlu taşıt kullanmaksızın ve ticaret işyeri açmaksızın perakende ticaret yapan kadınlar bu haktan yararlanabilmektedir.
Yine doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ile toplu para ödeyerek çalışmadan emekli olmak mümkün oluyor. Kadınlarda doğum borçlanması için 3 çocuğa kadar toplu para ödemesi yapılabiliyor. Ancak bunun için kadının doğum yapmadan önce sigortalı olarak işe girmiş olmaları şartı aranıyor. 3 çocuğu olan bir kadın çocuk başına 2 sene avantajı ile 6 seneye kadar çalışmadan emekli olma hakkı elde ediyor.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI BAĞ-KUR'LU SAYILIR
İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4/b'li olarak değerlendirilmeye başladı. Bu tarihten önce SSK'nın, Bağ-Kur'un ve Emekli Sandığı'nın kendi kanunları uyarınca, isteğe bağlı sigortalılık hükümleri bulunuyordu. Fakat 1 Ekim 2008 sonrasında sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında birleştirilince, tek bir isteğe bağlı sigortalılık mekanizması söz konusu oldu. 1 Ekim 2008 sonrasında isteğe bağlı sigortalı olan kişiler 4/b, yani eski adıyla Bağ-Kur statüsünde değerlendiriliyorlar.
Bu nedenle, isteğe bağlı sigortalılar 4/a'lılara göre daha uzun süre prim ödeyerek emekli oluyorlar ve emekli olduklarında 4/a'lılara göre daha düşük emekli aylığı alıyorlar. Bu durum nedeniyle isteğe bağlı sigortalı sayısı 2008 yılından itibaren önemli ölçüde azalmaya başladı. 1 Ekim 2008 öncesinde SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı'nın isteğe bağlı sigortalısı olan kişiler de 5510 sayılı kanuna göre 4/b'li olarak değerlendirilmeye başladılar. Yani, eski statüleri devam etmedi. Bu konuda açılan davada Anayasa Mahkemesi de bu yönde karar verdiği için bu kişilerin 4/b'li olarak değerlendirilmeleri kesinleşmiş oldu.
SON 1.261 GÜNE DİKKAT EDİLMELİ
Çalıştığı işinden, iş yerinden, amirinden veya iş arkadaşlarından sıkılıp istifa eden bir kişi isteğe bağlı sigortalı olursa, emekliliğine kaç gün kaldığını kontrol etmeli. Emekliliğin hangi sigortalılık statüsünde olduğu son 1.261 güne göre belli olduğu için, uzun yıllar SSK'lı çalışan biri emekliliğine 4 yıl kala sigortalı olursa daha düşük emekli aylığı alabilir.
PART-TİME ÇALIŞANLAR İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLABİLİR
İsteğe bağlı sigortalı olmak için sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak şarttır. Ancak 4/a'lı olarak ay içerisinde 30 günden az çalışanlar, yani part-time istihdam edilenler isteğe bağlı sigortalı olabilirler. Örneğin, ay içerisinde 10 gün bir restoranda garsonluk yapan kişi isteğe bağlı sigortalı olabilir. Bu durumdaki kişilerin isteğe bağlı sigortalı olarak ödedikleri primler 4/a'lı olarak değerlendirilir. Bunun yanında, Türkiye ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamamış ülkelere çalışmak üzere giden Türk işçileri de isteğe bağlı sigortalı olabilirler. Bu kişilerin ödedikleri primler de 4/a'lı, yani eski adıyla SSK'lı olarak değerlendirilir.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA KAÇ YIL ÖDENİR?
Sigorta prim ödemesi vatandaşların hem sağlık hizmetlerini karşılamak için güvence hem de ileride emekli olabilmeleri için gerekli en önemli şarttır. Devlet memuru ve sigortalı işçilerin primleri işverenleri tarafından ödenirken esnaf, çiftçi ve bazı diğer meslek gruplarında çalışanlar prim ödemelerini gelirlerine göre kendileri ödemektedir.
Tarım sigortası için prim ödemesi yapıyorsanız SSK kapsamında emekli olursunuz. Eğer yeni başlayacaksınız yaş haddinden emeklilik için en az 5400, normal emeklilik için ise 7200 prim gününü doldurmanız gerekmektedir.
Ev hanımlarının da isteğe bağlı sigorta primi için yaş haddinden emekli olabilmesi için 5400, normal emekliliği için ise 9000 prim gününü tamamlamanız gerekmektedir.