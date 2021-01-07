Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapan vatandaşlar 7 Ocak 2021 altın fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Altın fiyatlarında dün yaşanan düşüş bugüne de taşındı. Ayrıca küresel piyasalarda ABD Senatosu seçimlerinin Demokratlar'ın kazanmasıyla sonuçlanınca, hisse senedi ve tahvil piyasalarına alım getirince, altın fiyatları düştü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 452 bin 300 liraya geriledi. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın alış satış fiyatlarında son durum ve gelişmeler...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?