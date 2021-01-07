Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapan vatandaşlar 7 Ocak 2021 altın fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Altın fiyatlarında dün yaşanan düşüş bugüne de taşındı. Ayrıca küresel piyasalarda ABD Senatosu seçimlerinin Demokratlar'ın kazanmasıyla sonuçlanınca, hisse senedi ve tahvil piyasalarına alım getirince, altın fiyatları düştü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 452 bin 300 liraya geriledi. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın alış satış fiyatlarında son durum ve gelişmeler...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|457,20
|457,40
|452,00
|452,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.013,00
|3.034,00
|2.979,00
|3.000,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|417,00
|421,00
|412,25
|416,25
|Lira(Tam) Ziynet
|2.944,00
|2.964,00
|2.911,00
|2.931,00
|Yarım Ziynet
|1.472,00
|1.482,00
|1.455,00
|1.465,00
|Çeyrek Ziynet
|736,00
|741,00
|728,00
|733,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,14 azalışla 452,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 733,00 lira, Cumhuriyet altını 3.000,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,14 düşüşle 452,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 452 BİN 300 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 452 bin 300 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 445 bin lirayı, en yüksek ise 456 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 azalışla 452 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 951 milyon 625 bin 64,27 lira, işlem miktarı ise 2.119,60 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 975 milyon 232 bin 533,37 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ, PETROL YATAY
ABD Senatosu seçimlerinin Demokratlar'ın kazanmasıyla sonuçlanınca, hisse senedi ve tahvil piyasalarına alım getirince, altın fiyatları düştü.
Petrol fiyatları ise, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) üretim kısıntılarında anlaşmalarının ardından yükseldiği pandemi döneminin zirvesinde yatay hareket ediyor.
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 1 Ocak'ta biten haftada 8.0 milyon varil düşüşle 485.5 milyon varile geriledi. Aynı haftada ABD'deki toplam petrol stokları da 2.4 milyon varil düştü.
OPEC+ toplantısında alınan karara göre, Rusya Şubat ve Mart aylarında petrol üretimini günde ortalama 65,000 varil, Kazakistan da aynı aylarda petrol üretimini günde ortalama 10,000 varil artıracak. Buna karşılık, Suudi Arabistan, aynı aylarda gönüllü olarak, üretimi günde ortalama 1.0 milyon varil azaltacak.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 0.20 artışla 54.26 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.22 artışla 50.67 dolar,
- altın yüzde 0.26 düşüşle 1,913.31 dolar,
- gümüş yüzde 0.81 düşüşle 27.04 dolar,
- bakır yüzde 0.28 artışla 8,073.00 dolar,
- platin yüzde 0.65 artışla 1,110.89 dolar,
- paladyum yüzde 1.39 düşüşle 2,413.89 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 452 liraya, çeyrek altın 743 liraya, Cumhuriyet altını da 2,960 liraya geriledi.
Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, ABD Senato seçimlerinde Demokratlar'ın kazanmasıyla kıymetli madenlerin eksiye geçtiğine işaret edilerek, şöyle denildi:
"ABD seçimlerinin neticesini belirleyecek olan Georgia seçimleri, dünkü oylamayla tamamlandı. Seçim, Demokratların zaferiyle sonuçlanırken, Demokratlar temsilciler meclisinin kazanılmasının ardından senatoyu da kazanmış oldular. Mavi dalga diye adlandırılan bu durum, Yeni başkan Joe Biden'ın işini oldukça kolaylaştıracak.
"Piyasaların bu gelişmeye tepkisiyse hisse senedi piyasalarına coşku, ABD 10 yıllıklarına yukarı doğru ivme, altına ise satış getirdi. Başkanın daha önce vaat ettiği parasal yardımlar altın açısından orta vadede olumlu görünse de ilk etapta satıcılı bir tepki verdi ve 1900 dolar/ons seviyesine kadar çekilerek günün en düşük seviyesini kaydetti.
"Diğer taraftan Trump destekçileri seçim sonuçlarını protesto etmek için Kongre binasının önünde toplanırken, bazı göstericiler durumu bir adım öteye götürerek binayı bastı. Yaşanan krizin ardından olay kontrol altına alınırken, eyalet genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu yaşanan gelişmelere piyasaların tepkisi kısıtlı olsa da altın gün sonuna doğru toparlanma gayesiyle günü 1919 dolar/onstan yüzde 1.6 kayıpla tamamladı.
"Gümüş de altınla benzer şekilde 27.30 dolar/onstan kırmızıda bir günü geride bırakırken, yüzde 0.9 kaybı hanesine yazmış oldu. Dünkü tepkisinden bağımsız olarak Biden ve hükümetinin yeşil ekonomiyi destekleyecek olmaları gümüş açısından orta vadede pozitif bir etki görülebilir.
"Platinin 1100 dolar/ons üzerinden toparlanma çabası sürerken, dünkü seansı kırmızıda kapattı. Seansı 1104 dolar/ons seviyesinden tamamlayan platin, yüzde 1.0 kaybı hanesine yazarak günü tamamlamış oldu.
"Paladyum, altının ardından günün en çok değer kaybeden kıymetli madeni olarak öne çıktı. Dünkü seansı 2441 dolar/onstan tamamlayan paladyum, önceki güne kıyasla yüzde 1.3 kaybı hanesine yazmış oldu.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri dünya fiyatlarının altında eksi 1-2 dolar/onsla gerçekleşirken, hacim açısından düşük denilecek bir işlem günü geride kaldı. Borsa İstanbul'da toplamda 2384 kg altın, 4044 kg gümüş işlemiyle seans tamamlanmış oldu."