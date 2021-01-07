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    • 07.01.2021 09:40
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    'de icradan satılık ucuza daire! 18 Şubat'ta satışa çıkıyor...

    'nun internet sitesi üzerinden yeni ilanlar yayınlandı. Bu ilanlar arasında İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2+1 büyüklüğünde, 142 bin 500 TL muhammen bedel belirlenen ev dikkat çekti.

    Ucuza daire fırsatı! 18 Şubat'ta satışa çıkıyor...

    Tekirdağ'ın ilçesine bağlı Gazimustafakemalpaşa mahallesinde 2+1 57 metrekare net kullanım alanı bulunan bir daireye ait icradan satılık ilanı ilgi çekti. Asansörlü binada ve doğalgaza sahip olan dairenin merkezi bir konumda bulunduğu ve Çerkezköy Belediyesine 760 metre mesafede olduğu bilgisine ilan detaylarında yer verildi.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr adresi üzerinden yayına alınan ilanda, taşınmazın 2 oda, 1 salon, mutfak, banyo-tuvalet, antre ve koridordan ibaret olduğu belirtildi.

    İlana ilişkin detaylı bilgi için tıklayın...

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    Haberler Ekonomi Çerkezköy'de icradan satılık ucuza daire! 18 Şubat'ta satışa çıkıyor...