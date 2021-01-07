Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Gazimustafakemalpaşa mahallesinde 2+1 57 metrekare net kullanım alanı bulunan bir daireye ait icradan satılık ilanı ilgi çekti. Asansörlü binada ve doğalgaza sahip olan dairenin merkezi bir konumda bulunduğu ve Çerkezköy Belediyesine 760 metre mesafede olduğu bilgisine ilan detaylarında yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr adresi üzerinden yayına alınan ilanda, taşınmazın 2 oda, 1 salon, mutfak, banyo-tuvalet, antre ve koridordan ibaret olduğu belirtildi.